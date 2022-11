Luis Enrique elogia atuação da Espanha após goleada e projeta clássico contra Alemanha

Na tarde desta quarta-feira (23), a Espanha goleou a Costa Rica, por 7 a 0, em duelo de estreia pelo grupo E da Copa do Mundo 2022, no Al Thumama Stadium, em Doha. Os gols de La Roja foram marcados por Dani Olmo, Ferrán Torres (duas vezes), Gavi, Soler e Morata. Esta foi a maior goleada aplicada pelos espanhóis na história dos Mundiais.

Técnico da Espanha, Luis Enrique exaltou a atuação da sua equipe e ressaltou que seus olhos agora estão voltados para iniciar a preparação para enfrentar o novo adversário.

"Temos sido excepcionais com a bola e na finalização, com a mesma filosofia que a Seleção Nacional tem há anos. Temos sido excepcionais na pressão e os 17 que participaram têm estado muito bem".

"Tudo o que exala energia positiva é bom, mas amanhã começamos a treinar para nos prepararmos para o jogo contra a Alemanha. Os elogios enfraquecem, mas quem entende de futebol sabe que somos um rival difícil", completou.

Clássico contra a Alemanha na próxima rodada

Luis Enrique descartou a possibilidade de repetir a equipe da estreia no próximo confronto contra a Alemanha. "Não sei quem vai jogar, mas com certeza não vai repetir a escalação. Não vamos jogar sete jogos com onze. Tenho certeza que vou mudar", declarou o treinador.

A Espanha volta a campo neste domingo (27), quando enfrenta a Alemanha, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium. La Roja de Luis Enrique é líder do grupo E, com três pontos, seguido do Japão, com a mesma pontuação