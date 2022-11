Aliou Cissé celebra vitória de Senegal sobre Catar e projeta duelo decisivo contra Equador

Na manhã desta sexta-feira (25), o Senegal venceu o Catar por 3 a 1, no estádio Al Thumama, pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo. Após o jogo, o técnico dos Leões de Teranga, Aliou Cissé, mostrou estar muito orgulhoso os senegaleses, sendo que a vitória colocou a equipe na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Estou muito feliz com os meninos. Agradeço Mendy que nos manteve no jogo. Mas o objetivo que tomamos, poderíamos ter evitado. Grandes equipes e grandes jogadores sabem mobilizar. O Equador é outro adversário, devemos acima de tudo recuperar e colocar os ingredientes na frente".

O técnico Aliou Cissé também comentou sobre a escalação e alterações realizadas durante o jogo. "Quando você tem que fazer gols, tem que colocar mais atacantes. Tem que se preparar e colocar nas peças decisivas. O coletivo que é importante, e uma vitória coletiva. Mas decidimos trazer outro atacante para fazer mais um gol e estou muito feliz com isso. A Holanda é diferente do Catar. Com todo respeito ao Catar," completou.

Senegal agora tem alguns dias de preparação para o jogo decisivo diante da seleção do Equador. A partida acontece na próxima terça-feira (29), às 12h (de Brasília), no estádio Khalifa Internacional. O confronto, pelo grupo A, decide a vida de ambos na Copa do Mundo.