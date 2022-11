Carlos Queiroz elogia personalidade do Irã e relata emoção após vitória sobre Gales

Na manhã desta sexta-feira (25), o Irã venceu o País de Gales por 2 a 0, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo. Ao fim do jogo, o técnico Carlos Queiroz elogiou e destacou o poder de superação de seus jogadores, que se recuperaram do duro revés por 6 a 2 para Inglaterra.

"Hoje voltamos à nossa raiz, à personalidade do time. A diferença foi que a gente teve mais consistência. Gales é um grande time, hoje foi o nosso dia, amanhã pode ser o jogo deles. Eu falo sobre jogadores e gols, não tenho palavras para elogiá-los, foram brilhantes".

"Juntamos nossa força para recuperar a qualidade para focar nossas mentes. Nós merecemos ganhar, mas Gales é um time muito difícil, perigoso, exigiu foco. Fomos passo a passo controlando o jogo. Importante é manter o time no caminho certo. Claro, foi apenas uma vitória, não terminou o nosso trabalho. Está tudo aberto," completou.

Apoio da torcida

Queiroz também elogiou o apoio dos torcedores iranianos e considerou fundamental para vitória. O português se mostrou confiante com a possibilidade de o time avançar para a fase mata-mata da Copa do Mundo.

"Estou há um longo tempo no futebol, e hoje eu me senti emocionado no estádio. A forma como apoiaram o time, eu preciso elogiar. Foram minutos de alegria, felicidade e ficaram orgulhosos. Estou mais feliz hoje, porque também vi a torcida de Gales apoiando. Hoje é um dia de futebol e nada mais além disso", disse o técnico.

Com a vitória, a equipe de Queiroz, chegou a 3 pontos, entrando na briga, por uma vaga no mata-mata. O Irã enfrentará a seleção dos Estados Unidos, às 16h (horário de Brasília). Uma vitória garante a classificação da equipe às oitavas de final no Catar.