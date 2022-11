Gustavo Alfaro destaca merecimento do Equador em empate contra Holanda

Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Equador e Holanda ficaram no empate em 1 a 1, no estádio Khalifa, na tarde desta sexta-feira (25). O empate deixa a equipe sul-americana com quatro pontos e decidirá na última rodada a vaga contra Senegal.

Após a partida, o técnico do Equador, Gustavo Alfaro falou sobre o impacto do jogo anterior de Senegal e o respeito excessivo que a sua equipe teve ao enfrentar a seleção holandesa.

“Perdemos o controle da bola (porque somos jovens, porque ficamos impressionados com o resultado do Senegal) antes do início do jogo. Tínhamos um respeito muito compreensivo pela Holanda ”

Com a derrota parcial no intervalo, Alfaro mencionou o que ele passou aos jogadores para voltar no segundo tempo e conquistar o empate. Para ele, a equipe tinha totais condições para tal e bastava manter a mesma atitude.

"Eu que disse a eles que eram 90 minutos que estávamos na Holanda, e estávamos, porque depois desse gol (de Gakpo) merecíamos empatar o jogo, e com a mesma atitude, enfrentamos o segundo tempo para igualar a pontuação".

Sequência da Copa

Holanda e Equador dividem a liderança da chave, com quatro pontos e +2 de saldo. O Senegal tem três e o Catar, que perdeu os dois jogos até agora, é a primeira seleção eliminada da Copa.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (29) e no mesmo horário, às 12h. A Holanda encara o Catar, enquanto o Equador e Senegal se enfrentam na rodada final do grupo A.