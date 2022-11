Messi celebra primeira vitória da Argentina na Copa 2022: "Não podemos desistir"

"Foi uma partida muito difícil de se levantar porque o México tem um grande técnico e é um time duro e que maneja a bola. No primeiro tempo jogamos como se tivéssemos que jogar com muita intensidade. No segundo nos acalmamos e começamos para jogar a bola, sabíamos fazer o que tínhamos que fazer. Agora não havia outra escolha a não ser vencer para depender de nós", iniciou Messi na entrevista após o jogo.

"Há uma euforia, foi uma necessidade, foi feito como foi feito mas tínhamos que ganhar. Custou-nos muito, principalmente no primeiro jogo, também porque muitos rapazes têm o seu primeiro Mundial, foi o primeiro jogo, e não saímos para jogar como tínhamos que fazer", completou.

Argentina busca classificação contra Polônia

"Não podemos desistir agora. Agora é isso, chegamos assim na Copa do Mundo e temos todas as finais. Não podemos dar nada e a resposta das pessoas foi ótima, sabíamos que seria isso e nós os cumprimos. Estamos aqui há muito tempo de mãos dadas com as pessoas e muitas coisas boas foram conquistadas", concluiu.

Próxima partida

Com a vitória sobre o México, a Argentina respira e segue viva no Mundial. Com os três primeiros pontos conquistados neste sábado, a seleção argentina ocupa a segunda colocação do Grupo C, atrás de Polônia, líder do Grupo C, que será o próximo adversário na quarta-feira (30), às 16h, no estádio 974.