Após vitória da Polônia sobre Arábia Saudita, Michniewicz destaca: "Hoje defendemos muito bem"

Na manhã deste sábado (26), a Polônia venceu a Arábia Saudita, por 2 a 0, no Estádio Cidade da Educação, pelo Grupo C da Copa do Mundo. Zielinski e Robert Lewandowski, que finalmente desencantou, marcaram os gols da partida, o goleiro polonês Szczesny defendeu pênalti e um rebote de forma incrível.

Em coletiva, após o jogo, Michniewicz falou sobre o pênalti defendido por Szczesny e que Robert Lewandowski poderia facilmente ter marcado um hat-trick, mas não teve sorte.

"Hoje defendemos muito bem e, sobretudo, defendemos como equipa. Isso deu-nos confiança. Fomos equipa, jogámos em equipa e por isso estou muito satisfeito. Feliz claro com a vitória, mas também muito feliz pela forma como jogámos como equipa. Szczesny fez uma grande defesa no penalti, mas penso que não havia penálti nenhum. Fomos prejudicados nesse lance."

"Não fiquei surpreso porque sei o quão emocional ele levou o último jogo, o quão profundo isso o afetou. É uma pena que ele não teve sorte, porque ele também acertou a trave e teve um cara a cara com o goleiro, que de alguma forma, milagrosamente, desviou a bola e ela não caiu na rede. Hoje o Robert poderia ter feito um hat-trick", completou Michniewicz.

Equipe em festa

O técnico da Polônia disse toda a equipe está feliz pelo atual jogador do Barcelona e também falou sobre a incrível equipe que esteve em campo.

"Estamos felizes por ele, tanto quanto ficamos preocupados por ele depois da cobrança de pênalti perdida. É um prazer trabalhar com um jogador da classe de Robert, mas um jogador sozinho não pode vencer uma partida."

"Hoje nós mostramos, começando com o goleiro Wojciech Szczesny e terminando com Robert, que há uma força na equipe. E Robert fez o que ele faz de melhor, ele marcou um gol, ajudou no de Piotr Zielinski, então estamos felizes. É é difícil convencer o time de que quando você precisa defender com todo o time, você tem que defender com todo o time", completou.

Lewandowski se emociona

Foto: Divulgação| Polônia

Após perder pênalti no empate contra o México, na estreia, o centroavante teve atuação incrível contra os sauditas. Primeiro, dando uma assistência para Zielinski abrir o placar, na sequência acertou a trave em um lance no segundo tempo, mas o centroavante conseguiu, minutos depois, desencantar e marcar o primeiro no Mundial. Quanto a isso Lewan mostrou sua satisfação e disse que o bem de sua seleção, sempre será o mais importante.

"O bem da seleção é o mais importante, mas sempre resta uma pequena porcentagem no fundo da mente para você mesmo inserir as estatísticas. Sempre lutei muito por um gol no Mundial, hoje consegui."

"Já durante o hino, cantando, senti que as emoções me acompanhariam hoje. Sei o quanto lutei, lutamos pelo gol e pela vitória," completou Lewandowski.

Com esta vitória, a Polônia subiu para quatro pontos e precisa de apenas um ponto, para se classificar para as oitavas de final. A última partida será na quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), diante dos Argentinos, que assim encerra a primeira fase do grupo C.