Em segundo tempo movimentado, Atalanta vence Napoli e se aproxima da Roma na Serie A

A briga tá quente no G-4 da Serie A do Calcio. Na tarde deste domingo (21), a Atalanta recebeu o Napoli em jogo válido pela 23ª rodada da Serie A. Os dois times brigavam na parte de cima da tabela e os três pontos eram importantes para ambas as equipes na busca de uma vaga no G-4.

Com grande atuação de Luis Muriel, quem se deu melhor no duelo foi a Atalanta de Gian Piero Gasperini que venceu o duelo contra os napolitanos por 4 a 2. Os gols foram feitos por Zapata, Gosens, Muriel e Cristian Romero. Quem marcou para o time de Gennaro Gattuso foram Zieliński e Gosens contra.

Atalanta vence e se garante no G-4 da Serie A

Atalanta e Napoli têm uma sequência de jogos importantes nas competições que participa. Além do jogo de hoje que poderia mudar sua posição na Serie A, o time de Gasperini tem o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League contra o Real Madrid na quarta-feira (24) e o Napoli decide seu destino na Europa League na quinta-feira (25).

O primeiro tempo se mostrou bem monótono. O 0 a 0 não saiu do placar porque nenhum dos oito chutes da Atalanta foram em direção ao gol e o único chute que acertou o alvo foi o único do Napoli.

O segundo tempo foi completamente diferente dos primeiros 45 minutos. Aos 52 minutos, Duván Zapataabriu o placar da partida. Mas a alegria não durou muito pois aos 58' Zieliński empatou.

O empate fez a Atalanta acordar para o jogo e Robin Gosens e Luis Muriel colocaram a Atalanta mais uma vez na frente. Aos 75', Gosens fez mais um gol, mas dessa vez contra e deu um pontinho de esperança para o Napoli. Porém, aos 79', Cristian Romero decidiu o placar em 4 a 2.

Os números do segundo tempo mostram bem essa melhora. Enquanto os donos da casa terminaram a segunda etapa com dez finalizações, cinco delas sendo no alvo, os napolitanos acertaram um dos três chutes no gol.

Mais tarde, em Benevento...

Um jogo que também influenciava no G-4 era Roma e Benevento. Apesar dos donos da casa aparecerem só na segunda parte da tabela, a Roma é a atual terceira colocada.

Apesar da grande dominância dos visitantes, o jogo não teve grandes emoções e não conseguiu sair do 0 a 0. Enquanto o Benevento acertou três de seis chutes no gol de Pau López, a Roma acertou quatro dos 11 chutes no gol de Montipò.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, a Atalanta segue provisoriamente na quarta colocação, com um ponto de distância da Roma. Já Napoli e Benevento permanecem em suas posições: 7º e 15º, respectivamente.

Na próxima rodada da Serie A, todos os quatro times jogam no domingo (28). Às 8h30, a Atalanta visita a Sampdoria; Um pouco mais tarde, às 14h30, o Napoli recebe o Benevento. Fechando o dia, às 16h45, a Roma recebe o Milan. Porém, além da Serie A, Atalanta, Napoli e Roma tem confrontos no meio de semana.

Na quarta-feira (24), a Atalanta faz o primeiro jogo das oitavas de final da Uefa Champions League contra o Real Madrid em Bérgamo/ITA. Também em casa, na quinta-feira (18), o Napoli recebe o Granada e a Roma recebe o Sporting Braga, decidindo suas vagas nas oitavas de final da Europa League. Enquanto o time de Gattuso tem que reverter um resultado de 2 a 0, a equipe de Paulo Fonseca venceu o primeiro jogo também por 2 a 0.