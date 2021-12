Técnico do Napoli, Luciano Spalletti valoriza elenco e considera fundamental vitória sobre Milan

O Napoli conquistou um importante resultado para marcar sua reabilitação no Campeonato Italiano. Em jogo disputado na noite deste domingo (19), realizado no San Siro, em Milão/ITA, e válido pela 18ª rodada da Serie A 2021-22, a equipe do Sul da Itália venceu o Milan por 1 a 0. Elmas marcou o gol do jogo aos quatro minutos. A partida manteve o ótimo retrospecto recente dos partenopei diante dos milaneses e do técnico Luciano Spalletti sobre o comandante rossonero Stefano Pioli e sobre o clube da Lombardia. Spalletti fez questão de exaltar o grande desempenho coletivo de seus comandados em um jogo bastante difícil e com inúmeros desfalques que impedem a força máxima nas rodadas do calcio.

“Jogamos como uma grande equipe. Hoje à noite eu vi uma grande atuação dos jogadores. Conseguimos ter segurança no campo para resistir à reação deles após o gol. Talvez pudéssemos ter organizado melhor algumas das saídas, mas não é fácil segurar dois atacantes como Ibrahimović e Giroud. Foi um jogo jogado com força e personalidade. Todos ajudaram a conseguir algo importante. Cada um dos meus atletas seguiu o propósito estabelecido antes do jogo. É um sucesso fundamental, muito importante depois de duas derrotas que nos fizeram perder a confiança. Esta noite mostramos o valor do nosso plantel”, falou.

O técnico do Napoli não é derrotado pelo Milan desde maio de 2006, quando era técnico da Roma. Nos últimos 15 anos e meio, foram 14 jogos, com 11 vitórias a Spalletti e três empates. Em jogos contra Stefano Pioli, técnico do Milan, nunca foi derrotado. Em nove jogos, são sete vitórias e dois empates.

Os napolitanos também acumulam bom retrospecto e causa grande dor de cabeça aos milaneses. Nos últimos 14 jogos, são oito vitórias do Ciuccio, cinco empates e apenas um triunfo do Diavolo. Em Milão, não perdem desde novembro de 2014. São quatro vitórias e três empates nos últimos jogos. Dentre todos os times que os rossoneri enfrentaram ao menos três vezes nas últimas cinco edições do Campeonato Italiano, o Napoli é o adversário mais difícil, com apenas um resultado positivo obtido em 2020.

Um dos destaques da partida durante os 77 minutos que esteve em campo, Piotr Zieliński cobrou o escanteio que resultou no gol de cabeça de Elmas, o tento que garantiu a vitória azul. Capitão na partida, o meia polonês exaltou a concentração e a tranquilidade do grupo, além de reforçar a luta da equipe pelo título italiano, não conquistado desde 1990.

“Foi uma vitória de orgulho. Mostramos caráter, conseguimos segurar o Milan mesmo com sofrimento e isto é um fato importante. Era fundamental essa vitória, esse sucesso. Precisávamos do empurrão dos três pontos após os últimos resultados. Estaremos lá e não iremos desistir, vamos lutar pelo topo até o final”, disse.

Outro destaque da noite no setor defensivo napolitano foi o zagueiro brasileiro Juan Jesus. Jogador de confiança de Luciano Spalletti, o defensor declarou que a equipe estava ciente do que deveria fazer em campo e confiante no sucesso da estratégia, o que realmente aconteceu após os 90 minutos. Juan ainda concordou com a decisão da arbitragem em anular o gol do Milan no fim por, segundo seu ponto de vista, ser atrapalhado por Giroud ao tentar afastar a bola da área.

“Nós havíamos preparado para a partida da melhor maneira. Estávamos calmos e conscientes de que podíamos dar tudo de nós contra uma grande equipe de Milão. Pessoalmente, eu joguei uma boa partida e estava plenamente confiante no que podia fazer. O Milan tem excelentes jogadores, grandes atacantes, e nossa tarefa hoje não foi fácil, mas a equipe teve um excelente desempenho hoje à noite. Sobre o gol anulado do Milan, a regra é clara. Giroud era um jogador ativo na ação e ele estava adiantado. Não me fez jogar a bola de forma limpa e influencia no lance”, explicou.

Sequência

Com o resultado, os napolitanos retomam a vice-liderança na competição nacional com 39 pontos somados – a mesma quantidade do Milan, mas com saldo de gols maior (22 a 16). O Napoli vai entrar em campo às 16h45 da próxima quarta-feira (22) para enfrentar o Spezia no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles/ITA. Será a última partida em 2021 e marca o encerramento da primeira metade da Serie A.