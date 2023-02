Atlético de Madrid bate Bilbao e se mantém no G-4 de LaLiga

O Atlético de Madrid derrotou o Athletic Bilbao pelo placar mínimo de 1 a 0 neste domingo, no Estádio Wanda Metropolitano e permaneceu entre os quatros primeiros do Campeonato Espanhol. O resultado deixa os Colchoneros na quarta colocação com 41 pontos. O responsável pela vitória foi Griezmann, que marcou na segunda etapa e decretou a conquista dos Rojiblancos.

Tudo zerado

Dado o apito inicial, o Atlético comandou o ritmo do jogo e obeteve a primeira finalização. Em lançamento na frente, Molina dominou com categoria, mas na hora de chutar, mandou longe. E a pressão seguia com Llorent que arriscou de longe e o goleiro Agirrezabala segurou sem problemas.

O Bilbao só veio atacar no minuto 20, quando Inaki Williams ajeitou para Sancet, mas ele pegou muito forte e jogou na arquibancada. O Atlético respondeu rapidamente com Carrasco, que recebeu um levantamento com capricho de Griezmann e errou a cabeçada. O goleiro nem suou para pegar a bola.

Após essa finalização, os dois times pouco se atreveram a ir a frente e chegaram apenas na reta final. Primeiramente Carrasco foi acionado e tentou no canto, Agirrezabala defendeu com o pé e afastou o perigo. A equipe de Bilbao rebateu logo em seguida, através de De Marcos que chegou de carrinho, mas foi muito por cima. Com isso acabando mesmo na igualdade.

A etapa final começou meio morna, com as duas equipes tendo cuidado antes de penetrar no ataque. No lado atleticano, faltava criatividade para furar a marcação do adversário. Griezmann pouco criava jogadas, sendo anulado pela defesa do Bialbao.

Com a entrada de Memphis Depay o Atlético melhorou um pouco e obeteve a primeira finalização. Carrasco arriscou de primeira e a bola passou rente à trave. No entanto quando acertou a finalização, o craque do time apareceu. Em boa tabela entre Griezmann e Memphis, o francês recebeu na medida e bateu cruzado. A bola entrou no canto direito: 1 a 0.

A partir desse momento o Atlético teve mais tranquilidade de ampliar o marcador e quase Morata fez o segundo. O atacante espanhol foi acionado sozinho e disparou cruzado. Dessa vez a bola saiu na linha de fundo.

Na reta final, Atlético preferiu administrar a vantagem e teve apenas um cruzamento rasteiro de Griezmann, que passou por toda extensão da área. Com tudo isso, os Colchoneros apenas esperaram o tempo passar, já que os visitantes pouco agrediam e saíram de campo com o resultado positivo.