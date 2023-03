Massacre histórico: Liverpool aplica a maior goleada da história no Manchester United

Nem o torcedor mais fanático do Liverpool poderia imaginar tamanho domínio no maior clássico da Premier League. Os Reds atropelaram o Manchester United por 7 a 0, em Anfield, e mantiveram esperança por uma vaga nas competições internacionais, sendo essa a maior goleada de todos os tempos no confronto. Com o resultado a equipe da terra dos Beatles subiu para a quinta posição.

O jogo ainda teve dois gols históricos de Salah. Ele passou o Robbie Fowler e alcançou o topo na artilharia no campeonato inglês para os Reds. Completaram a goleada: Gakpo e Darwin Núñez, dois pra cada, e Roberto Firmino, como uma forma de homenagear o time, já que declarou que será o último ano na equipe.

Gakpo abre o placar

O clássico até começou equilibrado, com chances de ambos os lados. Começando com Antony, que bateu colocado de fora da área e Alisson foi obrigado espalmar pra fora. Os Reds responderam com Darwin Núñez, que arriscou cruzado e a defesa quase ia fazendo contra.

Na oportunidade seguinte, o United voltou a finalizar e Bruno Fernandez quase ia marcando o primeiro. Através de um peixinho que passou raspando tinta da trave. Os Devils até marcaram com Casemiro, quando ele cabeceou em direção a rede, mas já estava marcado impedimento.

No entanto quando o United estava melhor, o Liverpool castigou o adversário. O lateral Robertson achou Gakpo, que levou para a perna direita e concluiu firme no alvo. Diante disso, acabando a primeira etapa com a vantagem dos donos da casa.

Avassalador, Reds dão show na segunda etapa

Não deu tempo nem do Manchester sentir o gosto de entrar no campo e logo após o pontapé inicial, Liverpool já marcou o segundo. Em levantamento de Fabinho, Salah tocou na área, Elliot rebateu e Darwin Núñez empurrou para o gol vazio: 2 a 0

Com o United totalmente atordoado, o terceiro chegou em seguida. Em uma belíssima jogada de Salah, que entortou Lizandro Martinez, ele entregou para o Gakpo, que bateu cruzado e fez o segundo dele da partida. No quarto gol foi a vez de Salah marcar o dele. Em cruzamento vindo da direita, o egípcio meteu uma chicotada de primeira e De Gea nem viu a cor da bola, um golaço: 4 a 0.

Na reta final ainda restou tempo para três gols do Liverpool e completar o massacre. Primeiramente, Núñez recebeu o levantamento da medida e de cuca botou lá dentro: 5 a 0. Pouco tempo depois, Salah fez um gol histórico após rebatida da defesa, ultrapassando Robbie Fowler e sendo o maior artilheiro da história do Liverpool.

Para completar a festa, Firmino também fez o seu. Ele bateu de perna direita e colocou na rede. O brasileiro anunciou que será a última temporada no time. Então não restando tempo para mais nada e com isso garantindo a goleada histórica, no Anfield.