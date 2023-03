Liverpool volta a vencer e encosta no "G-5" da Premier League

O Liverpool voltou a sonhar com vaga nas competições europeias para a próxima temporada. Os Reds venceram o Wolverhampton na Premier League por 2 a 0. O resultado veio após duas partidas sem resultados positivos, sendo uma pela Champions League.

Com gols de Van Djik e Mohammed Salah, o Liverpool venceu os Wolves em partida atrasada pela oitava rodada da Premier League. Klopp ganhou um respiro e um alívio em poder recuperar a equipe visando a próxima temporada.

Van Djik e Salah decidem e aproximam Liverpool do "G-5"

O egípcio Salah decidiu mais uma vez. Foi dele o gol da vitória contra o Wolverhampton em Anfield. O primeiro saiu da cabeça de Van Dijk, aos 28 do segundo tempo. Em falta cobrada, o defensor finalizou meio que de ombro e Sá espalmou. No rebote, Jota cruzou curto na cabeça do zagueiro, que abriu o placar.

Pouco tempo depois, aos 32, Salah ampliou. Alisson fez boa jogada abrindo com Tsimikas, que entrou na área e rolou para o camisa 10 fechar o placar: 2 a 0.

Antes disso, porém, Darwin Núñez já havia balançado a rede no segundo tempo, mas a arbitragem anulou o lance por falta de Diogo Jota em jogada anterior.

Com os três pontos, os Reds de Mohammed Salah chegaram aos 39 pontos, com 24 partidas disputadas e pularam para a sexta colocação da Premier League. O fato é positivo, uma vez que a equipe fica há apenas dois do quinto colocado, Newcastle, que está na zona de classificação para a Uefa Europa League. Os Magpies, porém, ainda têm partidas atrasadas para disputar.

Um pouco mais acima está o Tottenham, com 45 pontos conquistados, mas 25 partidas. Uma nova vitória do Liverpool no outro jogo atrasado que ainda jogará (contra o Chelsea), pode aproximar os Reds ainda mais dos Spurs. Já os Wolves estão na 15ª posição, com 24 pontos.