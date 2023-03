Em jogo eletrizante, Chelsea vira contra Dortmund e está nas quartas da Champions League

Em noite mágica no Stamford Bridge, os ingleses superaram a crise, reagiram em campo e conseguiram uma classificação heroica na Champions League, com direito a virada no placar agregado contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. O Chelsea venceu os alemães por 2 a 0, nesta terça-feira (7), em Londres, e avançou no torneio após ter sido superado no jogo de ida das oitavas por 1 a 0.

Embalado por sua torcida, os blues aproveitaram o apoio desde o início e dominaram os primeiros minutos de partida, mas não conseguiram transformar o domínio em grandes chances de gol. O Dortmund, buscando administrar o resultado, teve a posse de bola, mas também não criou grandes chances. O alemão Kai Havertz, do Chelsea, acertou uma bola na trave, que foi respondida com uma ótima cobrança de falta por Marco Reus, do Borussia, obrigando Kepa a fazer grande defesa. Aos 36 minutos, Havertz chegou a balançar as redes, mas teve seu tento anulado por impedimento de Sterling, no começo da jogada. Seis minutos depois, o mesmo Sterling contribuiu com a virada abrindo o placar para a equipe da capital inglesa.

Os ingleses voltaram embalados para a segunda etapa, tomando conta das ações da partida. Após pênalti cometido por Wolf, Havertz desperdiçou a oportunidade, mas após checagem do VAR por invasão, o camisa 29 não perdeu a segunda chance e fez: Chelsea 2 x 0 Dortmund, virando o placar e classificando a equipe comandada por Graham Potter.

Kai Havertz chegou a desperdiçar a penalidade, mas, por conta da invasão dentro da área, o árbitro mandou voltar. Na segunda cobrança, gol do alemão, que virou o placar (agregado) para o Chelsea e aproximou os blues da classificação. pic.twitter.com/vICnHT09mQ — Pedro Cunha (@OPedro_Cunha) March 7, 2023

Após o gol, os ingleses foram dominados pelos passes da equipe alemã, mas conseguiram segurar o resultado. O jovem meio-campista Gallagher chegou a marcar o terceiro para a equipe da casa, mas, novamente, os mandantes tiveram um gol anulado por impedimento.

O Borussia dominou as ações após a reviravolta no placar, mas não conseguiram criar grandes chances e voltaram para casa sem a classificação.

O Chelsea, que não marcava dois gols num mesmo jogo desde 27 de dezembro de 2022, deve contar com os reforços de Kanté e Thiago Silva para as quartas de final, que acontecem no mês de abril, com adversário a definir.