Tottenham vence o Chelsea no clássico de Londres e afunda ainda mais o rival

O Tottenham venceu, neste domingo (26), o Chelsea, pelo clássico londrino na Premier League. Com dois gols marcados no segundo tempo, Skipp e Harry Kane ajudaram os Spurs a somar mais três pontos e, de quebra, afundar ainda mais o rival em crise.

Com a derrota, os Blues chegam a seis jogos seguidos sem vitória e a crise por resultados positivos só aumenta. Antes mesmo da partida, o técnico Graham Potter já havia admitido ter recebido ameaças de morte por conta dos resultados ruins apresentados pelo time azul de Londres na temporada.

Primeiro tempo tem confusão e Thiago Silva sai lesionado

Na primeira etapa, as equipes até se movimentaram bastante e tiveram boas chances, mas a bola não estufou as redes e terminou em 0 a 0. Ainda assim, o Tottenham conseguiu colocar uma bola na trave.

Antes dos 20, Thiago Silva trombou com os jogadores do Tottenham na área e sentiu o joelho, tendo que ser substituído. Aos 27, Hojbjerg recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou e parou na trave. Ela já tinha passado por Kepa, que só torceu. No fim do primeiro tempo ainda rolou uma confusão.

Nos acréscimos, Ziyech desarmou Richarlison com uma entrada dura, mas o brasileiro não gostou e teve uma treta no gramado. Emerson Royal chegou firme no lance e Ziyech revidou com um tapa no lateral, o árbitro deu cartão vermelho, mas retirou após a revisão no VAR. Kai Havertz e Emerson Royal receberam amarelo.

Skipp marca na segunda etapa e Harry Kane decide para os Spurs

Foto: Divulgação / Tottenham

Não demorou muito até que o Tottenham abrisse o placar no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Skipp aproveitou a sobra de bola na confusão na área e finalizou. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no gol: 1 a 0.

Quase no fim, Harry Kane ampliou e deu números finais à partida. No escanteio, ele cabeceou e venceu Kepa: 2 a 0. Com isso, o Tottenham venceu e se manteve na quarta colocação da Premier League, com 4 pontos a mais do que o Newcastle. O Chelsea, por sua vez, chega ao sexto jogo sem vencer e ocupa a 10ª colocação.

Agenda

Tottenham e Chelsea voltam a campo somente na próxima semana. Os Spurs encaram o Sheffield United pela quinta rodada da Copa da Inglaterra na quarta-feira (1), às 16h55.

O Chelsea, entretanto, joga somente no sábado (4), contra o Leeds United, às 12h, pela Premier League.