Nagelsmann comemora classificação do Bayern de Munique e dispara: "Fomos muito superiores"

O Bayern de Munique voltou a vencer, desta vez por 2 a 0, e eliminou o Paris Saint-Germain, na Allianz Arena, e carimbou sua vaga às quartas de final da Champions League. O time de Julian Nagelsmann marcou mais gols do que qualquer time na Europa nesta temporada: 106 em 35 jogos em todas as competições.

Fazendo valer sua força coletiva, contra a individualidade dos adversários, os Bávaros chegaram estão sete jogos sem sofrer gols em oito jogos da principal competição da Europa. Apesar dos ótimos números, Nagelsmann mencionou que os seus comandados não respeitaram o plano, mas que tudo mudou após o intervalo.

“Na primeira etapa, os meus jogadores não respeitaram totalmente as instruções, deixamos muito espaço aos parisienses e não fomos suficientemente pacientes. No vestiário, conseguimos tirar as consequências e voltamos mais organizados, com mais rigor. No final, tanto na primeira como na segunda etapa, fomos muito superiores”.

Técnico do Bayern enaltece potencial de sua equipe

O técnico enalteceu o potencial do Bayern, de como o time se portou diante do PSG e do jovem Josip Stanisic.

“Gostei especialmente da nossa generosidade. Conseguimos desgastar o PSG e ganhar pontos. Gostaria também de elogiar Josip Stanisic, que foi excepcional. Se lhe dermos tanto coração e generosidade, acrescentando-lhe um pouco de estrutura extra, podemos ir até ao fim. Temos o potencial."

Nagelsmann ainda argumentou como o Gigante da Baviera conseguiu impedir os avanços do PSG e elogiou Kylian Mbappé, destacando que o camisa 10 está em seu melhor momento.

“Sim, mas fomos capazes de controlar o PSG com o nosso plano de jogo, o que não lhes permitiu desenvolver as suas ações. O fato de Kylian Mbappé não conseguir distinguir é a prova de que nós estávamos lá. Vimos que Messi descia frequentemente muito baixo e fomos capazes de isolar Mbappé. Ele foi impressionante, mesmo que já há muito tempo que não me surpreendia. Ele teve uma grande Copa do Mundo e esta noite (quarta-feira). Até há dois anos atrás, ele era muitas vezes impaciente. Agora ele está jogando no mais alto nível".