França vai em busca do bicampeonato mundial após superar desfalques e desconfiança por ano ruim

Atual campeã do mundo, a França chegou à Copa do Mundo cercada de desconfiança. Após um ano ruim na Liga das Nações e sofrendo com um série de desfalques, os Bleus foram ao Catar com várias dúvidas, mas os atuais campeões superaram os problemas para chegar à mais uma decisão. Neste domingo (18), às 12h, o time de Didier Deschamps encara a Argentina no estádio Lusail em busca do terceiro título mundial, o segundo consecutivo.

Caminho até a final

Nas eliminatórias para a Copa, a França foi a cabeça de chave do grupo D e terminou na primeira colocação, garantindo vaga no Catar de forma invicta. Os Bleus enfrentaram Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina e Cazaquistão, e conquistaram cinco vitórias e três empates em oito partidas, com 18 gols marcados e três sofridos.

Já na fase final da Copa do Mundo, a França ficou com a primeira posição do grupo D, com vitórias sobre Austrália e Dinamarca e uma derrota na rodada final contra a Tunísia. No mata-mata, os Bleus passaram por Polônia (3 a 1), Inglaterra (2 a 1) e Marrocos (2 a 0), e segue em busca do bicampeonato consecutivo, feito que apenas Itália e Brasil conseguiram, o terceiro título no total.

Ano instável

Antes de chegar à Copa do Mundo, a França vinha em uma sequência de resultados frustrantes. Após duas vitórias em jogos amistosos para iniciar o ano, contra Costa do Marfim (2 a 1) e África do Sul (5 a 0), os Bleus, campeões da Liga das Nações 2020-21, foram mal na atual edição da competição.

Os franceses ficaram em terceiro lugar no grupo A1, com apenas cinco pontos em seis jogos e lutaram contra o descenso até a última rodada. A França perdeu duas vezes para a Dinamarca e uma para a Croácia, venceu a Áustria uma vez e empatou com os croatas e com os austríacos.

Desfalques se acumulam, mas França segue forte

Didier Deschamps fez sua convocação já com três jogadores importantes fora por lesão: o goleiro Maignan e os meio-campistas Pogba e Kanté. Após anunciar os convocados, ele perdeu o zagueiro Kimpembe, o atacante Nkunku e o centroavante Benzema, que se lesionou já nos últimos dias antes do Mundial - ele nem chegou a ser cortado e consta entre os jogadores franceses na Copa, apesar de nem estar mais no Catar. Para piorar, Lucas Hernández se lesionou na primeira partida da Copa, contra a Austrália.

Mesmo assim, a França chega à decisão com cinco vitórias em seis partidas e o melhor ataque da Copa. Antes contestado, Olivier Giroud brilhou, assim como Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, que comandam o talentoso time francês. Além disso, estreantes em Copas como Aurélien Tchouaméni e Theo Hernández também fazem papéis importantes na campanha dos Bleus.

Esta será a quarta final da França em seis anos - a equipe venceu a Copa de 2018 e a Liga das Nações 2020-21, e perdeu a Eurocopa 2016.

Elenco da França

Goleiros: Lloris (Tottenham); Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes);

Defensores: Pavard (Bayern de Munique), Kounde (Barcelona); Lucas Hernández (Bayern de Munique), Varane (Manchester United), Saliba (Arsenal), Theo Hernández (Milan), Upamecano (Bayern de Munique), Konate (Liverpool) e Axel Disasi (Monaco);

Meias: Tchouameni (Real Madrid); Fofana (Monaco); Camavinga (Real Madrid); Rabiot (Juventus); Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha);

Atacantes: Mbappé (PSG); Benzema (Real Madrid); Griezmann (Atlético de Madrid); Dembélé (Barcelona); Coman (Bayern de Munique); Giroud (Milan), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) e Kolo Muani (Eintracht Frankfurt).

Números da França na Copa

5 vitórias e 1 derrota, 13 gols marcados e cinco sofridos

Gols: Mbappé (5), Giroud (4), Theo Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Kolo Muani (1)

Assistências: Griezmann (3), Dembele, Mbappé, Marcus Thuram e Theo Hernández (2), Rabiot (1)

Cartões amarelos: Griezmann, Theo Hernández, Dembele, Tchouaméni e Koundé (1)

