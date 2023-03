Napoli vence Frankfurt mais uma vez e vai às quartas da Champions

O Napoli avançou às quartas de final da UEFA Champions League, e com autoridade. Nesta quarta-feira (15), o time italiano venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, aumentou o agregado para 5 a 0 e garantiu a vaga na próxima fase.

No primeiro jogo, em 21 de fevereiro, a equipe aplicou 2 a 0 em plenos domínios dos oponentes. Di Lorenzo e Osimhen marcaram os gols daquela partida, que também ficou marcada pela expulsão de Kolo Muani, do Frankfurt, no início do segundo tempo.

Segundo jogo

Osimhem voltou a ser grande destaque no jogo da volta, com dois tentos marcados. O primeiro aconteceu nos acréscimos da primeira etapa, de cabeça no meio da grande área, após cruzamento preciso de Politano da ponta direita.

O segundo gol veio de assistência de Di Lorenzo aos 53', depois de bela troca de passes entre o time italiano. O último toque na bola antes da finalização veio rasteiro, de carrinho, da direita já na grande área e o camisa 9 do Napoli completou para o gol debaixo das três traves. Ele chegou a sentir dores no braço após deslizar para marcar o tento, mas ficou bem depois.

Aos 64', o árbitro marcou pênalti de Sow em Zielinski em disputa na grande área do Frankfurt. Ele mesmo foi para a bola na cobrança da penalidade e ampliou ainda mais o placar.

Com o marcador da partida e agregado em grande vantagem para os italianos, o jogo ficou muito brigado. Cartões amarelos foram mostrados nos dois lados por faltas feias e atitudes antidesportivas. Mas nada afetou a classificação do Napoli no final.

Próximo adversário...

A equipe de Luciano Spalletti espera agora o sorteio das quartas de final da UEFA Champions League para conhecer seu próximo adversário. Ele acontece nesta próxima sexta-feira (17). Benfica, Chelsea, Manchester City, Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique e Real Madrid são os demais times classificados.