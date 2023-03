Mesmo com eliminação, Gerard Precheur elogia elenco do PSG: “Orgulho do que as meninas produziram"

O jogo das quartas de final de Champions League Feminina marcou mais uma grande derrota na boa carreira de Gerard Precheurd técnico da equipe feminina de Paris. O PSG feminino empatou, com o duas vezes campeão da competição, o forte time do Wolfsburg, nesta quarta-feira (30).

Com o resultado a equipe francesa está eliminada da competição continental interrompendo assim o crescimento do projeto de se tornar a maior potencia do futebol feminino, coisa que acontece com frequencia com o time masculino que não te resultados tão expressivo quanto as mulheres. Do lado parisiense o destaque foi Diani que marcou mais um gol com a camisa do Paris.

Para o técnico francês era melhor que suas comandadas tivessem ganho e em sua fala mostrou-se um pouco raivoso com o resultado, mas contente com a dedicação do time.

“Não gostamos de perder; Eu odeio isso. Jogamos bem e tivemos 45 minutos em que estivemos no controle, onde as fizemos duvidar. Há muito orgulho no que as meninas produziram ao longo dos dois jogos."

Grace Geyoro, meio-campista do Paris ressaltou a postura do time e pediu um novo foco para seu grupo para que possam voltar a liga europeia na próxima temporada.

"Demos tudo. Jogamos com nossas forças esta noite e temos que manter a cabeça erguida. Ainda temos outras competições para jogar e devemos permanecer unidos, juntos."

A meio-campista ainda teve tempo de falar um pouco mais sobre ficar de fora da próxima fase e procurou mostrar que ainda há campeonatos a vencer com suas companheiras de equipe.

"É difícil sair assim porque fizemos duas partidas muito interessantes. Sofremos alguns golpes duros nas duas partidas - não foi fácil para nós - mas temos que manter a cabeça erguida e aproveitar esta derrota. Temos duas competições saiu para jogar e não devemos deixar ir."

Sequência

Para as meninas do Paris o próximo jogo é pela competição nacional contra a equipe feminina do Bordeaux, no domingo dia 2, buscando alcançar o forte Lyon líder do campeonato, e também, recém eliminada da Champions feminina. Já a equipe das Lobas tem pela frente o Werder Bremen no seu campeonato nacional, no mesmo dia que Psg entra em campo em seu país.