Tommy Stroot comemora triunfo do Wolfsburg sobre PSG: "Felizes por agora termos uma vantagem"

Na tarde desta quarta-feira (22), Wolfsburg venceu o PSG, por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Champions League, no Parc des Princes. Logo após a partida o técnico Tommy Stroot falou sobre a vitória e o quanto estão radiantes com isso.

"Era a primeira partida muito disputada que eu esperava. Sabíamos que este jogo não decidiria o empate, mas queríamos ter certeza de que poderíamos começar de uma boa posição em Wolfsburg e conseguimos."

O técnico ainda analisou a partida, e disse que não teve lá essas chances para ambos os lados, mas que estão radiantes.

"Não houve grandes chances para nenhum dos lados - são os pequenos e detalhes que decidem esses jogos. É difícil e muito disputado, mas é assim nas quartas de final da Champions League. Estou muito satisfeito com o resultado. Estamos felizes por agora termos uma vantagem de 1 a 0 em casa e estamos realmente ansiosos pela segunda partida."

Com o bom resultado, a equipe alemã vai para o jogo de volta com a vantagem de jogar pelo empate ou vitória. As francesas precisarão vencer por um 1 a 0 para levar aos pênaltis ou com mais gols marcados para se classificarem diretamente. A segunda partida das quartas de final entre os times acontece no próximo dia 30 de março.