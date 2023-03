Wolfsburg arranca empate contra PSG e avança na Champions Feminina

O Wolfsburg se classificou para a oitava semifinal da UEFA Women's Champions League, depois do gol de Alex Popp aos 20 minutos, que empatou na noite dessa quarta-feira. Com isso, o PSG não conseguiu superar a desvantagem de 1 a 0 feita no primeiro jogo.

Com seu time com um gol de vantagem após a primeira partida, o técnico do Wolfsburg, Tommy Stroot, optou por deixar a artilheira da competição, Ewa Pajor, no banco inicialmente, com Jill Roord preenchendo o papel de atacante solitária.

O Paris começou bem, com Kadidiatou Diani fazendo um belo gol após acertar um passe de Ashley Lawrence, porém a alegria das visitantes durou pouco, pois seu chute foi anulado por impedimento.

Do outro lado, as donas da casa ampliaram a vantagem em sua primeira chance. Popp cortou um passe no meio-campo antes de lançar Felicitas Rauch correndo pela esquerda. A zagueira cortou para dentro antes de devolver o favor a Popp, que chutou forte para o alto da rede da entrada da área. A atacante ainda quase conseguiu um segundo logo depois, mas sua cabeçada após cruzamento de Svenja Huth gerou uma defesa rápida de Sarah Bouhaddi.O gol de Popp foi o primeiro nesta competição em mais de dois anos, desde o gol contra o Lillestrøm no início de março de 2021.

Momentos depois, a equipe de Gérard Prêcheur empatou. O passe de Sakina Karchaoui deu a Diani a oportunidade de chegar à frente de seu marcador, antes de ela cabecear a bola para o fundo da rede. Qualquer esperança remanescente do Paris de virar a eliminatória sofreu um grande golpe nos acréscimos do primeiro tempo, já que a artilheira do clube, Diani, acabou saindo devido a um problema no ombro.

Pouco depois do reinício, Merle Frohms teve de se esforçar para desviar o chute de Kheira Hamraoui por cima da trave. Foi uma abertura frenética para o segundo tempo, com Rauch e Popp combinando bem mais uma vez, embora a última só tenha conseguido acertar seu chute contra o pé da trave. Grace Geyoro estava perfeitamente posicionada para desviar a cabeçada de Popp.

Ambos os clubes procuraram o segundo gol e foi o Wolfsburg quem mais se aproximou, com Lena Oberdorf a cabecear à trave e o audacioso arremate de Sveindís Jane Jónsdóttir também ao acertar de novo a trave.

O Wolfsburg chegou à sua oitava semifinal da Champions League Feminina – apenas o Lyon disputou mais. As Lobas igualaram o recorde alemão de chegar às quartas de final da Champions juntando-se ao Frankfurt em oito partidas nas semifinais.