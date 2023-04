Lazio vence Spezia com dois gols brasileiros e segue na vice-liderança do Calcio

A Lazio foi à Spezia enfrentar o time da casa nesta sexta-feira (14), pelo Campeonato Italiano. Depois de um início de jogo dominado pelo adversário, a vice-líder do Calcio conseguiu se encontrar e saiu com uma vitória tranquila por 3 a 0. Immobile marcou o primeiro e os brasileiros, Felipe Anderson e Marcos Antonio, deram números finais ao jogo.

Com o resultado, a Lazio fica confortável na segunda colocação, oito pontos à frente da Roma. A distância para o líder Napoli caiu para 13 pontos, mas o time do sul da itália ainda joga e está muito perto do título. O Spezia estacionou na décima sexta colocação, quatro pontos acima do Verona, primeiro time na zona de rebaixamento.

Lazio demorou, mas se encontrou

A parte inicial do primeiro tempo foi toda do Spezia. Aos 2 minutos, depois de cruzamento da direita, Bourabia apareceu livre e mandou no travessão.



O time da casa continuou com mais posse de bola e teve outra chance aos 11. Nzola subiu de cabeça, sozinho, mas a bola foi para fora. No entanto, a Lazio subiu de produção a partir dos 20 minutos e começou a mandar no jogo.



A recompensa veio aos 33. Felipe Anderson recebeu nas costas da defesa, colocou na frente e foi derrubado por Ampadu dentro da área. O juiz marcou pênalti que Immobile bateu bem e fez.



Nos acréscimos, a equipe de Maurizio Sarri pressionou para tentar ampliar. Aos 47, Milinkovic-Savic cruzou e Immobile, sem goleiro, não conseguiu empurrar para o gol. Aos 49, outra chance. Luis Alberto chutou de fora da área, mas Dragowski espalmou.

Show brasileiro!

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: a Lazio pressionando em busca do segundo gol. E não tardou para ele sair. Aos 8 minutos, depois de triangulação de Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, a bola ficou com o brasileiro que mandou para as redes.



O Spezia tentou diminuir aos 12 minutos em bom chute de Ekdal que parou em Provedel. Mas foi só. O restante do segundo tempo foi de domínio da Lazio que ainda ficou com um jogador a mais depois da expulsão de Ampadu, aos 38 minutos.



Tranquila no jogo, deu tempo para a equipe da capital marcar o terceiro. Marcos Antônio, que havia acabado de entrar, recebeu com liberdade no meio de campo, driblou o zagueiro, depois o goleiro e fez um bonito gol; o primeiro do brasileiro com a camisa da Lazio.

Próximos desafios

A Lazio terá oito dias para se preparar para a próxima partida. A equipe irá enfrentar o Torino, em casa, no sábado (22), às 13h. O Spezia também terá oito dias para trabalhar. O próximo duelo será contra a lanterninha Sampdoria, fora de casa, também no sábado, às 15h45.