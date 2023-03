Ibañez é expulso, Zaccagni marca e Lazio bate Roma no Derby della Capitale

No Derby Della Capitale nesta 27ª rodada da Série A deu Lazio! Jogando no Olímpico de Roma a Lazio recebeu a Roma no último domingo (19), onde os mandantes venceram o clássico por 1 a 0, com gol de Zaccagni no segundo tempo.

Zaccagni tirou um gol da cartola para a vitória da Lazio!

A primeira chance da partida foi aos 17 minutos, quando Wijnaldum chutou forte de fora da área e mandou a bola por cima do gol. Um minuto depois Felipe Anderson recebeu o passe dentro da área, girou em cima do marcador e bateu fraco, nas mãos de Rui Patricio.

Aos 23, Zaccagni bateu de fora da área, mas mandou a bola nas mãos de Rui Patricio. E com 31 minutos Ibañez fez a segunda falta para travar o contra-ataque e pela segunda vez recebeu amarelo, sendo então expulso.

O segundo tempo começou mais intenso e logo aos sete Luis Alberto chutou forte de fora da área e o Rui Patrício espalmou por cima do gol, fazendo um milagre.

Aos 17 minutos, no escanteio batido na área Smalling desviou e Felipe Anderson ficou com a bola na pequena área para encher o pé. Então dois minutos depois Zaccagni invadiu a área pela esquerda, roubando a bola e tirando o defensor para conseguir a finalização da esquerda, cruzada e rasteira, abrindo o placar da partida.

Com 21 minutos em uma falta de longe do gol a bola foi levantada na área para o meio da confusão, no cabeceio de Mancini, onde Provedel espalmou e a bola desviou em Casale, indo para o fundo das redes, mas no limite, em algum momento depois do cabeceio, foi marcado o impedimento na confusão.

Por fim, com 46 minutos, El Shaarawy cruzou a bola na área e Cristante se esticou para tentar o desvio, mas sem chegar na bola, com ela saindo pela esquerda do gol.

Próximos jogos

A Lazio volta a campo no domingo (2), quando visita o Monza. A Roma joga no mesmo dia, recebendo a Sampdoria, após a parada para a data FIFA.