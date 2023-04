Dybala entra no segundo tempo, muda o jogo e classifica Roma para as semifinais da UEL

A Roma recebeu o Feyenoord no Estádio Olímpico, nesta quinta-feira (20). Em jogo de volta das quartas de final da UEFA Europa League, a equipe de José Mourinho precisava ganhar por mais de um gol para se classificar. No entanto, os Romanistas fizerem 2 a 1 no tempo normal e tiveram que resolver a vida na prorrogação. Mas deu certo, a Roma fez mais dois gols e venceu por 4 a 1.



Mourinho surpreendeu e colocou alguns titulares no banco para esta partida. Entre eles estava Dybala. O argentino entrou aos 28 do segundo tempo e mudou o jogo. Autor de um dos gols, o que levou o jogo para a prorrogação, Dybala mostrou que não pode ser reserva do time. Os outros gols foram marcados por Spinazzola, El Shaarawy e Pellegrini. Igor Paixão fez o do Feyenoord.



Com o resultado, a Roma está classificada para as semifinais da Europa League e irá enfrentar o Bayer Leverkusen. O vencedor do confronto jogará a grande final contra quem sair vitorioso de Juventus e Sevilla. O Feyenoord está eliminado.

Holandeses controlam a primeira etapa

Roma e Feyenoord fizeram um primeiro tempo ruim. A equipe de José Mourinho pouco fez nos 45 minutos iniciais. Já os holandeses tiveram mais posse de bola e levaram mais perigo.



A única grande oportunidade da Roma foi aos seis minutos. Cristante recebeu cruzamento na área e pegou bonito na bola, de primeira. Mas ela saiu raspando a trave do goleiro Bijlow.



Daí em diante quem controlou a partida foi o time visitante. Aos 12 minutos, Jahanbakhsh cruzou e Szymanski mandou para o gol. Rui Patricio estava bem posicionado e conseguiu fazer a defesa.



Em uma rara escapada ao ataque, El Shaarawy, que saiu do banco para o lugar de Wijnaldum machucado, invadiu a área do Feyenoord e, cara a cara com o goleiro, isolou.



A primeira etapa terminou com o time holandês mais organizado, com mais posse de bola (55% contra 45%) e chutes a gol (4 a 3). A Roma fez pouco pra quem precisava do resultado.

Dybala entra e muda o jogo

No segundo tempo, a Roma melhorou um pouco e conseguiu assustar logo de cara. Com menos de um minuto, Pellegrini recebeu na pequena área e mandou na trave.



Aos 15, depois de cruzamento de lateral a bola ficou pipocando na área do Feyenoord. Na sobra, ela ficou com Spinazzola que bateu para o gol, ela desviou em Jahanbakhsh e morreu no fundo das redes, 1 a 0.



Mas parecia que o gol tinha saído mais na vontade do que por mérito. Assim, o Feyenoord voltou a controlar a partida e sair em toque de bola envolvente. Em umas das boas chegadas ao ataque, aos 35, Szymanski cruzou e o brasileiro Igor Paixão fez de cabeça, 1 a 1.



No entanto, a Roma não se entregou. Embalada pela torcida e com a entrada de Dybala, que mudou a postura do time, a equipe da capital italiana chegou ao segundo. Em bonita jogada, Pellegrini achou Dybala de costas para o zagueiro, o argentino girou bonito e bateu de canhota, sem chances para Bijlow. O gol levou a partida para o tempo extra.

Classificação carimbada!



Na prorrogação só deu Roma. E o cartão de visitas veio logo aos 6 minutos. Depois de cruzamento de Dybala, Ibañez cabeceou e a bola explodiu na trave. Logo depois, aos 10, Pellegrini tocou para Abraham que achou El Shaarawy, livre, para fazer o terceiro da Roma. Com o 3 a 1, os Giallorossi já classificariam.



Mas, na segunda etapa, teve tempo para mais. Aos 4 minutos, Abraham recebeu na área e chutou. O goleiro espalmou, mas, na sobra, Pellegrini fez. O bandeira ainda assinalou impedimento, mas o VAR corrigiu e validou o gol



Com a goleada, o Feyenoord ficou atônito, apenas assistindo a Roma jogar. Para piorar, os holandeses ainda tiveram Giménez expulso. FIm de jogo, classificação da Roma e festa dos torcedores.

Próximos jogos



A Roma vai a campo na segunda-feira (24), às 15h45, contra a Atalanta, fora de casa. O jogo será válido pela trigésima primeira rodada do Campeonato Italiano. A Roma está na quarta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Champions. O Feyenoord jogará no domingo (23), às 11h45, contra o Utrecht, pelo Campeonato Holandês, em casa. O time de Rotterdam é o líder da competição, oito pontos à frente do Ajax.