Roma segura empate sem gols com Real Sociedad e conquista classificação para quartas da Europa League

A Roma empatou com a Real Sociedad nesta quinta-feira (16) em 0 a 0 no segundo jogo das oitavas de final da Liga Europa, o resultado garantiu os romanos na fase seguinte da competição, fazendo assim, valer a vitória por 2 a 0 no jogo em casa.

Zero não sai do placar Roma passa de fase

A equipe de Alguacil entrou com um forte esquema ofensivo de trÊs atacantes mostrando que buscava vencer a todo custo a partida o que pareceu ser correto por parte do técnico, obtendo a posse de bola desde o início contra os Romanos, chegando muitas vezes à área do goleiro Rui Patricio, mas sem perigo real. A defesa armada por José Mourinho se mostrou muito eficiente ao longo do jogo.

Merino tentou um chute de longe, mas este acabou nas mãos do goleiro português da Roma, o jogo se mostrava truncado e tenso tendo espaço para um total de quatro cartões amarelos só na primeira etapa. A Roma ainda marcou um gol com Smalling corretamente anulado pela arbitragem de vídeo por causa de um toque de mão do zagueiro da Roma.

Na volta do intervalo a equipe basca mostrou-se pronta para buscar os gols que lhe daria a sonhada classificação e atacou a Roma em seu campo. A grande chance foi por conta de Alexander Sorloth que cabeceou para fora ao subir sozinho na cara do gol.

O time italiano resistiu aos ataques bascos. Foi uma estrondosa posse de bola dos branco e azuis com 77%. A equipe trocou mais passes o que fez com que Mikel Oyarzabal tivesse uma grande chance cara a cara com Rui Patricio defendeu e a bola ainda retornou aos pés de Mikel que não conseguiu aproveitar mais uma chance acertando o travessão. A Roma ficou fechada atrás , lutando por uma bola.

SequÊncia

A Roma é a quinta colocada do campeonato italiano e enfrenta a Lazio no clássico da capital no domingo, ambas as equipes buscam uma vaga na Champions da próxima temporada. Já a Real Sociedad busca se firmar no G-4 de LaLiga e encara o Elche, equipe que luta para não cair.