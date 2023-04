Aitana valoriza classificação do Barça à final da Champions: "Trabalhamos durante anos para chegar aqui"

O Barcelona conseguiu chegar à sua terceira final seguida na UEFA Women's Champions League. Nesta quinta-feira (27), a equipe comandada por Jonatan Giráldez eliminou o Chelsea após empatar por 1 a 1 no jogo da volta, no Camp Nou para 72 mil pessoas.

A partida de ida havia terminado em vitória blaugrana por 1 a 0, com gol de Graham Hansen, no Stamford Bridge. Ela voltou a marcar na partida de volta, com uma bela assistência de Aitana Bonmatí, que foi eleita melhor em campo.

Aitana valoriza a vitória do Barcelona, mas alerta que ainda falta um jogo

Foto: Uefa

Classificado às finais, o Barcelona aguarda o outro jogo da chave para descobrir o rival. Arsenal e Wolfsburg empataram em 2 a 2 no jogo de ida e se enfrentam na segunda-feira (1), na Inglaterra, para descobrir quem irá à decisão.

Autora da assistência que classificou o Barcelona e eleita melhor em campo, Aitana Bonmatí valorizou o feito das culés, mas alertou que ainda resta uma partida para o título:

"Trabalhamos dia e noite durante anos para conseguir isto. Chegar à final perante os nossos torcedores foi fantástico, mas agora temos de a vencer."

"Sabia que a segunda parte ia ser tensa, mas também perigosa, porque um deslize nosso poderia ter deixado o Chelsea igualar a eliminatória. Por isso, quando o Chelsea marcou logo depois de nós, era hora de 'controlar' o nosso jogo e isso é fundamental no futebol de elite – podemo nos divertir, mas é preciso sempre sofrer."

Técnico do Barcelona, Giráldez fala sobre bom pressentimento ao abrir o placar

Após a partida que definiu o Barça como finalista, o técnico Jonatan Giráldez afirmou que teve um bom presságio, sobretudo quando os donos da casa abriram o placar:

"Tivemos de gerir bem as coisas quando o Chelsea marcou. Quando fizemos o 1 a 0 tive um bom pressentimento sobre o jogo, parecia que estava tudo controlado, mas apenas quatro minutos depois o Chelsea teve a sua oportunidade e marcou."

A final da Champions League feminina

A grande decisão da Uefa Women's Champions League está marcada para o dia 3 de junho, no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda. O Barcelona aguarda o vencedor de Arsenal e Wolfsburg para saber quem vai enfrentar pelo título do torneio.