Aston Villa aproveita ineficiência do adversário, e vence o Chelsea na Premier League

Na tarde deste sábado (1), Chelsea e Aston Villa se enfrentaram pela 29a rodada da Premier League, no estádio do Chelsea, Stanford Bridge, às 13h30. Partida na qual ficou com a vitória dos visitantes por 2x0.

Os gols da partida foram marcados por Ollie Watkins e Jon Mc Ginn.

Os blues dominam apenas nos números, mas saem atrás no placar

A equipe de Graham Potter, começou a primeira etapa indo para cima de seu adversário, conseguindo criar chances, tendo sua primera bola de perigo com uma finalização de Mudryk, que parou nas mãos de Emiliano Martínez.

Os visitantes apesar de estarem criando pouco, e de certa forma sofrendo uma pressão dos mandantes, aos 18 minutos do primeiro tempo, após um lançamento do volante brasileiro do Aston Villa, Douglas Luiz, a bola é desviada por Cucurella para trás, em direção a defesa dos blues, que toda desorganizada vê Ollie Watkins sair cara a cara com Kepa, que até tentou, mas com uma cavada de classe, Os Lions abrem o placar.

Após o gol marcado, a pressão que os mandantes vinham fazendo, ficou ainda maior. A equipe londrina começou a aplicar sua força total, chegando ao final do primeiro tempo tendo 70% de posse de bola, tendo feito 15 finalizações.

Porém, por conta da falta de eficiência do Chelsea e da boa atuação do goleiro argentino Martinez, que fez cinco defesas, delas, quatro dentro da área, sendo o salvador da equipe de Birmingham, os visitantes foram para o vestiário com a vantagem numérica.

Ollie Watkins abre o placar/ Foto: Divulgação/Aston Villa

O filme se repete: Aston Villa aproveita de ineficiência dos blues e liquida a partida.

Na segunda etapa, a equipe da casa se propôs a manter o ritmo de jogo que tinham colocado antes do intervalo. Ou seja, os blues tinham apenas um gol de desvantagem no placar, e viam que poderiam reverter a situação, indo para cima do seu adversário.

O time londrino estava criando diversas chances claras, e não vendo seu adversário criar quase nenhuma. Repetindo cenário do primeiro tempo, aos 57 minutos de partida, em uma das primeiras chances criadas pelos Lions, um escanteio foi cobrado por Douglas Luiz, que foi afastado pelos mandantes para a linha de fundo. Em seguida, os visitantes encaixam uma troca de passes, ajeitando para o meia John McGinn que, de fora da área, acertou uma pancada e marca um golaço, sem chances para Kepa.

Após ver um jogo controlado, e com dois gols de vantagem, o Aston Villa começou a jogar de forma cadenciada, controlada, utilizando apenas dos contra-ataques.

Estilo que foi levado até o fim da partida, garantindo com que seu adversário não fizesse gols, e assim, quebrando a sequência invicta de Graham Potter, e somando mais três pontos na Premier League.

Como ficou ?

Blues

Após a partida de hoje, o Chelsea perdeu sua invencibilidade que vinha mantendo a quatro partidas. E por conta disso, a equipe londrina caiu para a 11a colocação do campeonato, com 38 Pontos.

Lions

A equipe visitante, ao contrário de seu adversário, manteve sua invencibilidade, e agora soma cinco partidas sem perder. E com isso, a equipe de Birmingham subiu a 9a colocação da Premier League, com 41 Pontos.

Próximos Compromissos

Chelsea

O Chelsea têm seu próximo compromisso contra uma grande equipe, que é a do Liverpool, em partida válida pela 8a rodada da Premier League, que irá acontecer agora por conta de uma adiamento do jogo, que era para ter sido realizado no dia 18/09/2022.

O confronto será realizado no Stanford Bridge, estádio dos blues, na próxima terça-feira (4), às 16 Hrs.

Aston Villa

A equipe de Birmingham, fará o jogo no mesmo modelo do Chelsea, porém, eles irão realizar um jogo da 7a rodada da liga, que era para ter sido realizado no dia 10/09/2022. A partida será contra a equipe do Leicester City na próxima terça-feira (4), no estádio de seu adversário, King Power Stadium, às 15:45.