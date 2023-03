"É fantástico jogar assim", vibra Jonatan Giráldez após classificação do Barcelona na Champions Feminina

Na tarde desta quarta-feira (29), com direito a goleada o Barcelona venceu Roma, por 5 a 1, no Campo Nou, registrando também o maior público da temporada da Women's Champions League. Após a partida, o técnico do barça Jonatan Giráldez, falou sobre o quanto era fantástico jogar com uma equipe assim e selar sua passagem para próxima fase.

"Foi uma das exibições da equipe mais concentradas e focadas durante algum tempo. É fantástico jogar assim, um jogo de topo, perante tantos torcedores neste grande estádio e estou satisfeito por ter selado a passagem para as semifinais."

O técnico também falou sobre sua satisfação com sua equipe e o quanto trabalharam para chegar até onde chegaram.

"Tivemos de estar muito concentrados, muito completos na nossa exibição porque a Roma tem jogadoras de ataque muito boas que produzem boas jogadas de transição. Por isso estou quase igualmente satisfeito com a forma como jogamos no sentido ofensivo e defensivo. Talvez pudéssemos ter sido mais eficazes hoje, talvez pudéssemos ter criado ainda mais chances, mas, no geral, estou satisfeito."

Comandante Ansioso

Jonatan ainda falou sobre a partida entre Chelsea e Lyon, que ambos são grandes equipes e garantiu que estará lá de olho em tudo.

"Com certeza estarei em Londres para assistir ao jogo entre Chelsea e Lyon e não há dúvida de que são duas das melhores equipes da Europa no momento. Que vença o melhor time e esperamos uma semifinal difícil. Mas é um grande crédito para a Champions que a Roma tenha feito sua estreia nas quartas de final nesta temporada e tenha jogado tão bem, com tanta determinação. Foi um bom espetáculo para o futebol feminino e para a Champions League."

Com o resultado, o Barcelona é o primeiro semifinalista da Champions. As Culés aguardam o adversário da próxima fase, vencedor de Chelsea x Lyon, o jogo será nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge.