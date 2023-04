Mesmo com eliminação, Emma Hayes exalta força do Chelsea: "Fomos corajosas"

As jogadoras do Chelsea foram guerreiras, mas não deu para superar o Barcelona. Apesar do 1 a 1 no Camp Nou, as Blues foram eliminadas da Champions League Feminina. Isso porque, jogando em casa na primeira partida, a equipe inglesa foi derrotada por 1 a 0.



Apesar da eliminação na semifinal e do sonho adiado de chegar na finalíssima, o Chelsea saiu de cabeça erguida. A significativa melhora da temporada anterior (eliminado na fase de grupos) para a atual (eliminado na semifinal), reforça esse sentimento.

Depois do jogo, a técnica Emma Hayes parabenizou a entrega da equipe.

"Não posso pedir mais nada aas minhas jogadoras. Temos orgulho de ser Chelsea. Fomos corajosas.





Orgulho da caminhada



Hayes relembrou o início do Chelsea na competição e parabenizou a maturidade da equipe.

"Tivemos o sorteio mais difícil deste torneio. Mostramos muita sabedoria e experiência. Por´ém, esta noite, - simplesmente não foi o suficiente."

Sobre o jogo

Ao falar da partida, Hayes exaltou a imposição do Chelsea na busca pelo resultado.

"Executamos o plano de jogo, todos tiveram uma atuação impecável e nunca vi o time do Barcelona tão em pânico. Especialmente no segundo tempo, fomos o melhor time."

Próximo desafio

O Chelsea vira a chave para pensar no Campeonato Inglês Feminino. A equipe terá pela frente o clássico contra o Liverpool na quarta-feira (03), às 15h15, em casa. A equipe de Londres está na terceira posição, quatro pontos atrás do líder Manchester United. No entanto, as Blues têm dois jogos a menos.