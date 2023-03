Chelsea sai atrás, busca resultado na prorrogação e vence Lyon nos pênaltis na Champions Feminina

Jogando a volta das quartas de final da Champions League Feminina o Chelsea protagonizou um espetáculo de emoções e de futebol enfrentando o Lyon na última quinta-feira (30).

A bola rolou em Stamford Bridge e o Chelsea tinha a vantagem após vencer a ida das quartas de final, mas viu Gilles abrir o placar e levar a partida para a prorrogação, onde Dabritz ampliou e colocava o Lyon na semi, até que Mjelde empatou no último lance, levando a partida para os pênaltis, onde o Chelsea venceu por 4 a 3.

No tempo normal vitória francesa!

A partida começou intensa e dava sinais de que se manteria em altíssimo nível no primeiro tempo, onde logo aos três minutos Cascarino recebeu na direita e cruzou, com a defesa tirando mal e jogando a bola nos pés de Bruun, mas ela chutou forte e mandou por cima do gol. Aos 15 Kerr recebeu a bola na frente, saiu cara a cara com Endler para o chute forte, mas a goleira defendeu a finalização com o rosto.

Com 22 minutos, em uma bela jogada de James, a jogadora tirou duas marcadoras e bateu cruzado, no alto, mas Endler espalmou por cima do gol, em escanteio batido na primeira trave e desviado por Kerr, mas por cima do gol, fechando as chances criadas na primeira etapa.

A tensão era quase visível em campo e o resultado disso foi um segundo tempo com apenas uma chance de perigo criada: o gol do Lyon!

Aos 31 minutos, em um cruzamento na primeira trave feito por Horan, Gilles se antecipou à defensora e desviou para abrir o placar e empatar a partida no agregado, levando a decisão para a prorrogação!

Dois gols e a chegada dos pênaltis!

Aos seis minutos do primeiro tempo Cuthbert arriscou o chute de fora da área e mandou por cima do gol.

Com quatro minutos da segunda etapa Vicki tocou de calcanhar para Hegerberg, que cruzou na área e Dabritz recebeu a bola pela esquerda e conseguiu a finalização para ampliar o placar e assim eliminar o Chelsea!

Mas aos 18 minutos, já nos acréscimos da prorrogação, James foi derrubada dentro da área e a jogada seguiu até que o VAR revisou o lance e foi marcada a penalidade máxima! Mjelde bateu o pênalti no canto direito, no alto, para diminuir o placar, empatar no agregado e levar a partida para os pênaltis!

Foto: Divulgação/Chelsea

Berger brilha e o Chelsea vai às semis!

Mjelde bateu a primeira no mesmo chanto, mas rasteiro, sem chances para Endler, abrindo as cobranças. Marozsan bateu na direita, com Berger acertando o canto, mas sem chances de defesa. Kerr bateu no meio do gol e coloca o Chelsea na frente mais uma vez. Hegerberg bateu no meio do gol também e empata a disputa.

Fleming bateu no canto direito, deslocando Endler, com o Chelsea na frente mais uma vez. Renard bateu no canto esquerdo, com a goleira saindo para o mesmo canto e espalmando para longe. James bateu na direita, com a goleira do Lyon saindo para o mesmo lado e espalmando para longe.

Dabritz bateu no canto esquerdo, com Berger acertando o canto, mas sem chegar na bola. Carter bateu forte, na direita, sem chances de defesa.

E na última cobrança do Lyon Horan foi quem pegou a bola para bater. Ela escolheu o canto esquerdo, assim como Berger, que voou para a bola, conseguiu a defesa e classificou as donas da casa para a semifinal da Champions League!

E que venha o Barcelona!

Com os jogos marcados para dia 22 e 29 de abril, o Chelsea encara o Barcelona na disputa por uma vaga na grande final da Champions!