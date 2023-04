Spalletti fala da participação do Napoli na Champions, mas lamenta eliminação: "Pagamos pela nossa inexperiência"

Na tarde desta terça-feira (18), a equipe do Napoli foi eliminada pelo Milan nas quartas de final da Uefa Champions League pelo agregado de 2 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona. A partida de volta, que acabou sacramentando a eliminação da equipe mandante, terminou com o placar de 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Giroud e Osimhen. Uma curiosidade da partida de hoje, é que ambas as equipes perderam as penalidades marcadas a seu favor, do lado do Milan, o responsável pelo erro foi justamente o autor do gol rossoneri, Olivier Giroud. Já do lado da azzurri, o jogador que perdeu a penalidade foi Khvicha Kvaratskhelia.

Técnico de cabeça erguida

Após a partida, o técnico Luciano Spalletti deu suas palavras de como foi o duelo, e como fica a mentalidade do time após a eliminação.

“Parabéns a Milão e também aos meus jogadores. Tivemos uma grande Champions League. Chegamos a estes jogos um pouco desanimados, e pagamos pela nossa inexperiência".

Após essa declaração, o mesmo também comentou sobre a condição física de alguns jogares que jogaram a decisão.

“Chegamos a este jogo com alguns jogadores que não se encontravam em perfeitas condições físicas. Poderíamos ter evitado conceder o gol quando o jogo estava em equilíbrio".

Meret, apesar de lamentar a partida, sai de cabeça em pé

Outra figura importante dos Azzurri, foi o goleiro Alex Meret, que deu sua opinião sobre a partida em poucas palavras: “Tivemos um grande desempenho hoje, criamos oportunidades e demos tudo de nós até ao fim".

Porém, o arqueiro, não demonstrou estar de cabeça baixa e exaltou o desempenho da equipe na competição.

"Estamos desapontados porque queríamos progredir. Isto não anula a grande época que estamos a ter”.

Próximo Compromisso

O Napoli vê seu próximo confronto em que enfrentará a Juventus, no próximo domingo (25). A partida é válida pela 31a Rodada da Serie A, liga na qual a Napoli é líder isolada com 75 Pontos.