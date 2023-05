"Tenho orgulho de estar neste clube", diz Inzaghi após classificação da Inter para final da Champions

Osegundo jogo do confronto de semi final de Liga dos Campeões foi emocionante para o treinador Simone Inzaghi sendo a primeira vez que um time comandado por ele chega a uma partida dessa magnitude e agora irá para uma final inédita em sua carreira. Os Nerazzurri bateram os Rossoneros por 1 a 0, nesta terça-feira(16), e foi para a final da Uefa Champions League após 13 anos, com a defesa menos vazada da competição. O artilheiro Lautaro Martinez em passe preciose e precioso de Romelu Lukaku, marcou o gol da partida no estádio Giusseppe Meazza, em Milão.



Para o treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi foi muito emocionante a partida e ressaltou a importanca do feito. "Provavelmente nos próximos dias vamos perceber o que fizemos, para nós inicialmente era um sonho, mas sempre acreditamos nisso, fizemos uma jornada extraordinária contra grandes equipes, esses caras acreditaram em nós desde o primeiro dia. Ganhar uma meia-final, um dérbi como este é incrível, há que dar os parabéns aos rapazes. Colocamos a concentração e o equilíbrio em jogo. Enfrentamos o Milan muitas vezes, nos últimos meses jogamos 4 clássicos e vencemos todos, eles têm muita qualidade, mas os rapazes têm estado muito bem e é certo que eles aproveitem noites como esta. Falei que faríamos um esforço louco sem olhar se era uma competição ou outra, sempre tentando dar o nosso melhor. De 1º de abril a 16 de maio sempre jogamos, Amanhã dei folga porque não paramos um único dia desde 1º de abril, fizemos uma jornada intensa mas conseguimos duas finais, recuperamos no campeonato, temos que parabenizar a galera que se esforçou demais. É um objetivo almejado e alcançado com muito empenho. Real ou Cidade? São dois dos melhores da Europa, na primeira mão foi um jogo equilibrado, amanhã vou assistir ao jogo com muito interesse. Tenho sorte de ter uma equipe maravilhosa e caras que sempre me acompanharam e é justo que todos aproveitemos noites como esta juntos: temos 2 finais, 3 jogos do campeonato pela frente e temos que terminar da melhor maneira possível. Tenho orgulho de estar neste clube, há 19 meses me pediram para voltar às oitavas de final da Liga dos Campeões e esses caras já se superaram no ano passado."

Steven Zhang, o dono do clube, ressaltou a sua emoção de estar em uma final de Liga dos Campeões e o quanto Lukaku foi importante para aumentar a confiança do vestipario durante a temporada. “É com certeza a maior emoção depois do Scudetto. É uma grande satisfação e uma recompensa pelo nosso trabalho, construímos uma equipe capaz de voltar ao topo da Europa. Não acontece todos os anos fazer uma jornada como esta na Liga dos Campeões. Obrigado ao treinador, a todo o staff e aos jogadores, que estão dando tudo pelo Clube. Cada época é especial e tem a sua história, mas sinceramente era difícil imaginar no início do ano poder chegar à final da Liga dos Campeões. Devo admitir, no entanto, que Lukaku me disse que poderíamos continuar com isso e ele estava certo."

Zhang ainda comentou o quanto Inzaghi é importante e o quão está contente com o trabalho feito desde a sua chagada ao clube. “O Inter é um sucesso histórico, quando compramos o clube sabíamos que estávamos chegando em um clube com uma história cheia de vitórias, por isso entramos em campo a cada partida com o objetivo de vencer e é isso que prometemos aos nossos torcedores. Todas as partidas são finais para nós. Inzaghi? Há altos e baixos em todas as temporadas, mas Inzaghi tem uma mentalidade vencedora e tem sido muito bom em colocar o time no caminho certo. Já trabalhei com muitos treinadores e o Inzaghi com certeza é especial, sempre mantém a calma em qualquer situação e isso é uma qualidade incrível.”