De olho na semi da Champions League, Inter vence Roma fora de casa pelo Italiano

Roma e Inter de Milão se enfrentaram hoje (06), no Estádio Olímpico de Roma, pela 34ª rodada da Serie A e o time visitante venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Dimarco e Romelu Lukaku. Com o resultado, a Inter chega a sua quinta vitória consecutiva.

Primeiro tempo equilibrado

A primeiro etapa foi bastante equilibrada, com os dois times chegando a meta adversária com as mesmas 5 finalizações. A Inter foi mais eficiente e chutou duas vezes a gol, e isso fez com que a equipe de Milão saísse na frente do placar. Aos 32 minutos, Dumfries recebeu a bola na direita e cruzou forte para Dimarco, na segunda trave, chegar chutando forte para o fundo do gol.

A Roma teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, quando Pellegrini recebeu a bola na entrada da área, dominou e bateu em cima do defensor, ficando com o rebote para chutar a gol com perigo, mas o goleiro Onana fez uma defesa espetacular.

No 2º tempo, a Roma voltou pressionando e justamente quando a equipe de José Mourinho era melhor no jogo, a Inter ampliou a vantagem. Aos 29, Ibañez vacilou e, Lukaku aproveitou a sobra para fazer 2 a 0.

Com o resultado, o time da capital italiana chegou a sua quarta partida sem vencer e agora está a cinco pontos do G-4 e corre o risco de não disputar nenhuma competição internacional na próxima temporada. Vale lembrar que a Roma ainda está na disputa pelo título da UEFA Europa League

A Inter, por sua vez, chegou a sua quinta vitória seguida e vai embalada para o seu desafio mais importante da temporada: a semifinal da UEFA Champions League contra o Milan.

Agenda

A Roma volta à campo na próxima quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta o Bayer Leverkusen pelo jogo de ida da semifinal da UEFA Europa League. Já a Inter de Milão volta à campo na quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta seu maior rival, o Milan, pelo jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League.