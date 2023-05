Depois de 20 anos, Milan e Inter voltam a se enfrentar nas semis da UCL

Nesta quarta-feira (10) no estádio San Siro às 16h, o Milan recebe seu rival local, Internazionale de Milão, para um clássico histórico pelo jogo de ida da semifinal da Champions League da Europa. Em campo estarão 10 títulos continentais da orelhuda.

Caminhada das equipes até a semifinal

Para chegar à semifinal, o Milan teve caminho dificil e precisou superar Tottenham nas oitavas de final, e Napoli nas quartas (que despontava como o time mais vistoso do momento na competição), para então encarar seu rival local na semi. O time rossonero já conquistou a orelhuda 7 vezes, e é o segundo maior campeão da competição atrás do Real Madrid, que já conquistou por 14 oportunidades.

Por outro lado, a Inter de Milão teve caminho um pouco mais tranquilo, eliminando dois times portugueses, o Porto nas oitavas de final, e o Benfica nas quartas. O time nerazzurro é tricampeão da Liga dos Campeões.

Milan não perde há quase dois meses, e Rafael Leão é dúvida para a partida

O Milan vem de 9 jogos sem derrota, tendo no retrospecto 4 vitórias e 5 empates. Stefano Pioli, em comparação a equipe que venceu a Lazio no sábado (06), deve promover apenas a entrada de Saelemaekers no lugar de Júnior Messias. Como desfalques para os mandantes, pode-se citar Ibrahimovic, por não estar inscrito na Champions League, e o jovem meio campista Pogeba, que está lesionado, Rafael Leão é dúvida por ter se lesionado recentemente.

Provável escalação: Maignan; Calabria, Tomori, Simon Kjaer e Theo Hernández; Sandro Tonali e Krunic; Brahim Díaz, Bennacer e Saelemaekers; Giroud.

Inter chega muito embalada com ataque funcionando, mas Inzaghi poderá promover alterações no time que atuou contra a Roma

Na Inter, um dos pontos mais criticados da equipe em certo momento da temporada foi o ataque, porém o setor ofensivo dos nerazzurro produziu 18 gols nos últimos 6 jogos, uma média de 3 gols por partida. Para a partida de logo mais, Simone Inzaghi deve promover algumas mudanças na equipe que conquistou 3 pontos importantes contra a Roma fora de casa, no sábado (06). Vale ressaltar que para essa partida, o técnico italiano não poderá contar com Gosens, Skriniar e D'Ambrosio que estão lesionados.

Provável escalação: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Lukaku.

O que disseram os técnicos

Em campanha notada por desbancar equipes poderosas no continente, Stefano Pioli preferiu se esquivar do favoritismo no confronto desta quarta-feira (10).

"Para nós, a Inter é a favorita. Mas eliminamos Tottenham e Napoli, e achamos que podemos eliminar qualquer um. Na Liga dos Campeões não tivemos altos e baixos como no campeonato, tivemos uma jornada excepcional. Ambições e motivações estão no auge. Estamos falando de um jogo muito difícil, mas também bonito para se preparar e experimentar. Procurei transmitir concentração, determinação e também a felicidade de vivenciar tal momento".

Simone Inzaghi, por sua vez, deu um panorama atual da temporada para então ressaltar a importância do clássico em uma competição tão importante quanto a Champions League.

"Entre a classificação para a semifinal da Champions League, o acesso à final da Copa da Itália e os resultados no campeonato estamos contentes. Mas este é o dérbi, não um dérbi. Não vamos esconder a importância que este jogo tem para nós e para os torcedores​".

Falando sobre favoritismo, o técnico da equipe visitante afirmou que enxerga um confronto equilibrado que não será decidido na primeira partida.

"Nos últimos 20 meses tivemos sete clássicos, mas são todas competições diferentes. É preciso estar muito bom e muito concentrado para usar a cabeça. Nos últimos dois estivemos lúcidos, lutamos por cada centímetro do campo e estivemos unidos. Terá que ser assim amanhã também. Espero um desafio duplo muito importante, que representará muito para todos, mas estou tranquilo porque vi os meninos concentrado. Quem avançará só será decidido no jogo de volta, não amanhã."

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)

Assistente 1: Carlos Barbero (Espanha)

Assistente 2: Ángel Nevado (Espanha)

Árbitro de Vídeo (VAR): Juan Martínez Munuera (Espanha)