Inzaghi celebra bicampeonato da Inter da Copa da Itália e já pensa na Champions League

A Internazionale foi bicampeã da Coppa Italia hoje (25), vencendo por 2 a 1 a Fiorentina. Os gols dos Nerazzuri foram marcados por Lautaro Martinez. Com o título, o técnico Simone Inzaghi chega à sua sexta conquista de Copa: 3 como jogador e 3 como treinador.

Nesaa reta final de temporada, a Inter de Inzaghi acumula seu quarto troféu em menos de dois anos, e são 13 vitórias em 14 partidas neste final de temporada.

Após a partida, o técnico dos Nerazzurri valorizou o adversário e já aponta focar nas competições que ainda restam para a equipe.

"Encontramos um time valioso que nos preocupou muito, fomos muito bem. Cometemos um erro, a abordagem geralmente não acontece, mas os rapazes foram bons em manter o foco no jogo, estamos felizes. Temos que jogar tudo ao nosso melhor, são dois jogos do campeonato italiano e depois a UEFA Champions League em Istambul."

A esta altura, a crise do início da década Nerazzurri é uma memória esquecida e deixada no passado, e agora Inzaghi está adquirindo o hábito de celebrar os troféus nacionais. Desta vez foi Lautaro Martínez quem o carimbou, marcando seu 100º e 101º gols com a camisa do Inter. O treinador exaltou o jogador mas não deixou de exaltar também o desempenho coletivo para que todos os jogadores possam sobressair com suas individualidades.

"Ele foi muito bem, também graças a ajuda de todos os seus companheiros. Estou muito satisfeito, é uma grande temporada que queremos continuar. Conquistamos uma taça que também queríamos reafirmar a conquista do ano passado."

Os campeões ainda não poderão descansar. No dia 10 de junho, a Inter de Milão buscará seu quarto título da UEFA Champions League, contra o Manchester City. Antes disso, terá dois compromissos pela Serie A, contra Atalanta, no próximo sábado (28), às 15h45 (horário de Brasília), e Torino (04 de junho). Na competição a equipe é a terceira colocada, com 66 pontos, e pode, no máximo, terminar na vice-liderança.