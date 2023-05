Napoli vence Inter de Milão em jogo de mais festa do título italiano

Em mais um jogo de festa no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pelo título do Campeonato Italiano conquistado pela primeira vez após 33 anos, o Napoli derrotou a Inter de Milão por 3 a 1, neste domingo, pela 36ª rodada. Todos os gols aconteceram no segundo tempo, com Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano marcando para os napolitanos e Lukaku anotando o do time de Milão. A equipe Neurazzuri teve Gagliardini expulso ainda na primeira etapa, facilitando o caminho para a vitória dos mandantes.

Desde que assegurou o título contra a Udinese, há cerca de 20 dias, o Napoli tem feito mais festa do que jogado em campo. Mesmo assim derrotou Fiorentina e agora a Internazionale jogando diante de seus torcedores. Essas duas vitórias recentes fizeram com que a equipe de Napoles completasse uma marca importante: ganhou, pelo menos uma vez, de todos os 19 adversários do campeonato.

Já a Inter de Milão entrou em campo com um time alternativo pensando na final da Copa da Itália contra a Fiorentina, nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Roma. A Inter ficou com 66 pontos, dentro do G4. e se mantém na zona de classificação a próxima edição da UEFA Champions League e isso será importante caso não conquiste o título da competição europeia contra o Manchester City, no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. A briga pelo G-4 ainda se mantém aberta entre Juventus, Inter de Milão, Lazio, Milan e Atalanta.

Agenda

O Napoli volta à campo no próximo domingo (28), às 10h (horário de Brasília), quando visita o Bologna pela 37ª rodada da Serie A. Já a Inter de Milão terá a final da Copa da Itália contra a Fiorentina. Os Neurazzuri irão atrás do doblete em taças com a Copa da Itália e a UEFA Champions League.