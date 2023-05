Com hat-trick de Giroud, Milan goleia Sampdoria e se recupera na Serie A

É goleada! O Milan voltou a entrou em campo depois de perder para a Inter de Milão na semifinal da Champions League. Os Rossoneri voltaram a vencer aplicando goleada de 5 a 1 sobre o Sampdoria. Os gols foram marcados por Giroud, três vezes, Rafael Leão e Brahim Díaz. Após o triunfo, a equipe foi a 64 pontos e continua na quinta colocação do Italiano, com isso, vai se classificando para a Liga Europa.

Domínio do Milan

O Milan garantiu a vitória no primeiro tempo no San Siro. Com nove minutos, Rafael Leão fez o primeiro gol do jogo, um golaço. Brahim Díaz deu chapéu no marcador e acionou o português em boa assistência. A Sampdoria até reagiu e empatando aos 20 minutos.

Após driblar dois marcadores, Zanoli invadiu a área pela lateral e tocou para o meio da área para Quagliarella, livre marcar seu primeiro gol na temporada. O segundo e o terceiro gols foram marcados por Olivier Giroud. Aos 23 minutos, o francês marcou de cabeça e aos 27, teve oportunidade de marcar o seu segundo na partida. Com maestria, o cobrou a penalidade máxima no canto direito do goleiro marcando o terceiro gol rossoneri.

A equipe mandante manteve a posse de bola e sua efetividade. Com isso, marcaram mais dois gols, um aos 17 e outro aos 23 minutos, com Brahim Díaz e Giroud, sacramentando assim a goleada. Em jogada coletiva, após longa trocas de passes, Rafael Leão encontrou Tonali, sozinho, na área, que só rolou para Brahim Díaz marcar.

Na sequência, Giroud fez seu tão sonhado hat-trick. Brahim Díaz roubou a bola e inverteu a jogada para Rafa Leão, que cruzou para o francês marcar o quinto gol, em uma dura disputa com Nuytinck, na qual se não fosse gol poderia ser marcado penalti ou falta, ficando a critério do árbitro que assistiu de camarote essa linda vitória rossoneri.

Próxima rodada

No final de semana seguinte o Milan entrará em campo, em clássico contra a Juventus, no domingo (28), às 15h45. Já a Sampdoria, receberá o Sassuolo em casa , na sexta-feira, no mesmo horário.