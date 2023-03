Primeiro gol pelo FC Tokyo e bons números defensivos, Henrique Trevisan valoriza sua largada de temporada no Japão

No último domingo, atuando em casa, o FC Tokyo não tomou conhecimentos do Kyoto Sangae goleou o rival por 5×0. Titular da defesa do Tokyo, o zagueiro brasileiro, Henrique Trevisan teve motivos de sobra para comemorar. Além do sistema defensivo não ter sido vazado, o camisa 44 pôde comemorar o seu primeiro pelo FC Tokyo.

Desde de 2021 no futebol japonês, Henrique Trevisan enalteceu o primeiro tento por sua nova equipe no país. Vale relembrar que anteriormente ele defendeu as cores do Oita Trinita.

“Esse primeiro gol estava perto de sair. Tive boas oportunidades nas últimas partidas. Sabia que era uma questão de tempo. As cobranças de escanteio são jogadas fortes do nosso time e tive a felicidade de acertar uma bela cabeçada e marcar o meu primeiro gol pelo FC Tokyo. Sem dúvida, esse gol me dá mais confiança para a sequência”, admitiu o zagueiro.

Foto: Divulgação/FC Tokyo

Somando Copa da Liga Japonesa e Campeonato Japonês, Henrique Trevisan tem seis partidas oficiais pelo FC Tokyo em 2023. Como defensor, Trevisan ressaltou a importância de a sua equipe só ter sofrido três tentos com ele em campo.

“Acho que a equipe está amadurecendo a cada jogo. Muito importante termos uma defesa sólida. Temos um time equilibrado, que sofre poucos gols e um ataque eficiente que costuma ter bom aproveitamento nas conclusões”, valorizou o defensor de 26 anos.

O FC Tokyo volta a campo no próximo sábado, fora de casa, pela J-League. O duelo será diante do Sagan Tosu que ocupa o 15º lugar na competição nacional.

“Um jogo difícil que teremos como visitantes. Estamos numa boa semana de treinos, com pequenos ajustes, após a última excelente vitória. Buscaremos um bom resultado fora de casa”, finalizou Henrique Trevisan.