Zagueiro artilheiro no Japão, Henrique Trevisan comemora sequência positiva do FC Tokyo

Em sua terceira temporada no futebol japonês o zagueiro Henrique Trevisan tem motivos de sobra para comemorar seu começo de temporada no FC Tokyo. Recuperado da lesão no ombro que o afastou dos gramados no final da temporada passada, Henrique já soma 10 jogos na atual temporada, sendo nove deles como titular.

Com duas vitórias consecutivas, o FC Tokyo está momentaneamente entre os classificados à próxima fase da Copa J-League e também ocupa a primeira página da tabela na J-League. “Estamos evoluindo bem na temporada, os resultados começam a demonstrar isso. As competições aqui no Japão são muito disputadas e há pouco espaço para erros, então temos feito ajustes que têm surtido efeito. Esperamos seguir brigando pelas primeiras posições na liga e avançando de fase nas copas”, disse o jovem, porém experiente, zagueiro de 26 anos.

Foto: Divulgação/FC Tokyo

Com dois gols na temporada, Henrique está a um tento de igualar sua temporada mais artilheira no Japão, já que em 2021 marcou três gols pelo Oita Trinita. “Como zagueiro, sempre trabalho muito as jogadas aéreas e a impulsão nos treinos. Em bolas paradas, quando subo para o ataque procuro sempre me posicionar bem para tentar ajudar a equipe ofensivamente. Claro que, sendo um defensor, marcar gols não é meu primeiro objetivo, mas com certeza é muito bom quando acontece”, finalizou Henrique, que também conta com passagens por Famalicão, de Portugal, Ponte Preta e Figueirense, no Brasil.

Com a agenda cheia, o FC Tokyo não terá folga no meio da semana. No final de semana, a equipe de Henrique Trevisan recebe o Albirex Niigata e no meio de semana visita o Avispa Fukuoka. Ambas as partidas serão válidas pela J-League. O time da capital japonesa ocupa a oitava posição na liga com 12 pontos somados.