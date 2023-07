Destaque no empate da Nigéria, Nnadozie menciona sonho ao pegar pênalti de Sinclair: "Se tornou realidade"

A responsável pelo empate de 0 a 0, entre Nigéria e Canadá, tem nome e sobrenome: Chiamaka Nnadozie. A goleira foi a heroína da partida com defesas importantes, além de defender um pênalti de Christine Sinclair, pela primeira rodada do grupo B, da Copa do Mundo Feminina.

Com um ponto importantíssimo na bagagem, em um grupo equilibrado, Nnadozie, destacou viver um sonho diante de 21.410 torcedores em Melbourne.

"Foi ótimo hoje termos conseguido pelo menos alguma coisa e foi um sonho que se tornou realidade para mim pessoalmente", realçou.

Aos 18 anos, na Copa do Mundo Feminina de 2019, a jogadora se tornou a goleira mais jovem a não sofrer golos na história do Mundial, com uma vitória por 2 a 0 na fase de grupos sobre a Coreia do Sul. Agora, com 22, ansiava por outra coisa: "vingança contra Sinclair".

"Ela é uma das melhores. Quando ela pegou a bola, eu pensei, 'ok, é Sinclair de novo', porque a última vez que jogamos contra elas, ela marcou contra mim. Fiquei com muita raiva e disse a mim mesma, esta é a oportunidade de consertar as coisas", contou.

Nnadozie e o restante das Super Falcões irão entrar em campo na próxima quinta-feira (27), contra a Austrália, no Suncorp Stadium, às 7h (de Brasília),