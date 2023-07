Com gol nos minutos finais, Dinamarca quebra tabu e vence China pela Copa do Mundo

Em jogo marcado para às 9h (Horário de Brasília) deste sábado (22), a Dinamarca venceu a China por 1 a 0 em partida bastante movimentada pela primeira rodada do Grupo D, o duelo foi disputado no estádio Perth Rectangular. O gol foi marcado por Vangsgaard.

Primeiro tempo de poucas emoções

Nos primeiro 10 minutos, a seleção chinesa até tentou aproveitar aproveitar erros de passe e espaços cedidos pela Dinamarca, criando duas boas oportunidades com Chen Qiaozhu e Zhang Lynian, mas que não geraram grandes dificuldades para a goleira Christensen. Depois que a seleção europeia conseguiu corrigir seus problemas, as duas equipes não mais se atacaram com eficácia e a primeira etapa terminou em 0 a 0.

Etapa final muito movimentada

Talvez por terem liberado o nervosismo natural da estreia na Copa, a segunda etapa foi marcada por duas seleções dispostas a buscar a vitória.

A China novamente iniciou melhor, com uma boa marcação pressão após a perda da posse e conseguiu incomodar a Dinamarca por um curto período, no entanto, mesmo pior no início da segunda etapa, a seleção dinamarquesa teve uma chance de ouro aos 5 minutos desperdiçada por Hasbo, que cabeceou para fora com o gol aberto e a goleira no chão.

A marcação pressão das asiáticas passou a não funcionar tanto depois dos 20 minutos, e a partir daí, foi possível notar um domínio maior da Dinamarca, que cada vez mais foi gostando da partida e controlando as ações. O primeiro susto que quase resultou em gol aconteceu aos 28, em falta da seleção europeia, cobrada por Veje na segunda trave, que encontrou a chinesa Wang Shanshan e a camisa 11 desviou quase em gol contra.

O gol da quebra do tabu foi sair só aos 43 minutos, em escanteio cobrado por Harder no meio da área, a bola chegou em Vangsgaard, centroavante da equipe, que testou livre e colocou no canto da meta chinesa, abrindo o placar sem muito tempo para a reação da seleção asiática. Mesmo com pouco tempo no relógio, a China ainda assustou e quase empatou a partida com uma bola na trave, mas a arbitragem apitou impedimento no lance, e o placar final ficou em 1 a 0 para as dinamarquesas. A vitória marca uma quebra de um tabu que durava 16 anos em que a seleção europeia não vencia uma estreia de Copa de Mundo Feminina.

Panorama atual e sequência das equipes

Com a vitória na estreia, a Dinamarca fica na primeira colocação do Grupo D, com 3 pontos. A equipe está empatada em todos os critérios com a Inglaterra, que também venceu por 1 a 0, o Haiti. A próxima partida das dinamarquesas serão contra a Inglaterra, na próxima sexta-feira (28) às 05h30 (Horário de Brasília), no estádio Sidney Football, na Austrália.

Com a derrota, a China ocupa a terceira posição e não pontuou na tabela. O próximo encontro é contra o Haiti, na próxima sexta-feira (28) às 08h (Horário de Brasília), no estádio Hindmarsh, na Austrália.