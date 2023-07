Técnico da Espanha assume a responsabilidade após goleada sofrida contra o Japão

Nesta segunda-feira (31), a Espanha sofreu uma goleada história de 4 a 0 para o Japão em duelo válido pelo grupo C da Copa do Mundo Feminina, na última rodada da fase de grupos.

As japonesas apostaram nos contra-ataques a aproveitaram bastante os espaços cedidos da equipe adversária para construir a vitória. Hinata Miyazawa marcou dois gols no primeiro tempo e se tornou artilheira da Copa do Mundo. Além disso, Riko Ueki marcou antes do intervalo.

Por fim, Momoko Tanaka marcou na marca dos 37' do segundo tempo para sacramentar a goleada e a liderança no placar. Com isso, o Japão conquistou o primeiro lugar e enfrentará a Nova Zelândia nas oitavas de final, enquanto a Espanha terá pela frente a Suíça.

Em entrevista coletiva, o técnico espanhol, Jorge Vilda, responsabilizou-se pela goleada sofrida, mas ressaltou a classificação às oitavas de final.

"Elas defenderam muito bem e foram fenomenais no contra-ataque. Não estivemos à altura do desafio e se há alguém a culpar sou eu. A equipe está frustrada e chateada, mas isso rapidamente se transformará em vontade de vencer a Suíça.", disse Vilda.

"A primeira coisa que temos de fazer é digerir esta dura derrota. Temos de nos recompor, manter a cabeça erguida, ser mais equipe do que nunca e dar tudo por tudo contra a seleção da Suíça. Apesar do que aconteceu, estou muito confiante de que podemos chegar aos quartas de final.", completou.

Goleira Misa Rodríguez demonstra surpresa após goleada contra o Japão

A goleira Misa Rodríguez também falou sobre a derrota. Em entrevista ao canal espanhol TVE, a arqueira espanhola demonstrou surpresa com a efetividade das japonesas.

"Elas entraram quatro vezes na grande área e marcaram quatro gols. A primeira coisa que temos de fazer é descobrir o que deu de errado e recuperar as energias para sábado. Temos de aprender com os nossos erros e recomeçar. Foi um golpe muito duro, mas temos de vencer a Suíça. Não há outro jeito".