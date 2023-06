Espanha bate Croácia nos pênaltis e é campeã inédita

Depois de 120 minutos, a Espanha bateu a Croácia no final desse domingo (18) e foi campeã inédita da Liga das Nações Europeia, em sua terceira edição. Após 11 anos, a seleção espanhola volta a conquistar um título. No tempo regulamentar, os times empataram em 0 a 0, nos pênaltis, o lateral Carvajal foi o responsável por dar o título para a La Roja. A final também contou com talvez a despedida do camisa 10 croata, Luka Modric pode vir se aposentar da seleção.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi marcado pela valorização da posse de bola por ambas as seleções, isso fez com que não houvesse grandes emoções ou grandes lances. Apesar disso, A Espanha conseguiu chegar mais próxima de conseguir abrir o placar. Logo aos 10 minutos, Fabián Ruiz acertou um belo chute de fora da área que carimbou a trave. Logo em seguida, aos 15, Gavi chutou e a bola passou rente a meta de Livakovic, assustando de novo os torcedores croatas.

Após os momentos de pressão espanhola a seleção croata conseguiu entrar em jogo. Kramaric chegou a ficar cara a cara com o goleiro espanhol mas Laporte travou o chute. A Croácia chegaria a ter mais duas chances, ambas com Perisic, mas sem conseguir chegar ao gol.

Segundo Tempo

O segundo tempo da partida foi mais movimentado e com boas chances para as duas equipes. Logo aos 5 minutos, depois de boa jogada de Perisic pela esquerda, o jogador croata cruzou, a bola passou por todo mundo e chegou em Juranovic que bateu cruzado, mas a bola foi para fora. Após esse lance a Croácia pouco consegiu chegar com perigo.

Em compensação, a La Roja respondeu em seguida com boa cabeçada de Marco Asensio que assustou o goleiro. Depois foi a vez de Rodri, um dos destaques da partida, tentar de fora da área, mas ver a bola ir para fora. Já no final da partida, aos 38, Jordi alba fez ótima jogada pela esquerda rolando para Merino que cruzou rasteiro para Ansu Fati. O atacante espanhol finalizou, mas quase em cima da linha Perisic apareceu para tirar o gol que seria do título. Com o empate em 0 a 0 a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

A prorrogação do jogo foi pouco emocionante e com apenas dois lances importantes para cada lado. A Espanha chegou perto de marcar seu gol com, Dani Olmo duas vezes e a Croácia chegou com Brozovic e com Petkovic.

Penalidades

Nos pênaltis o goleiro Unai Simón brilhou pegando dois. O goleiro pegou o quarto pênalti de Majer, e fez com que a Espanha ficasse em vantagem, porém o zagueiro Laporte perdeu o quinto fazendo com que as penalidades fossem para as alternadas. Nas alternadas, Unai Simóm voltou a brilhar e pegou o pênalti de Petkovic. Então a decisão ficou com Carvajal, que com extrema categoria fez e corou o título espanhol.

Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Curiosidades

Depois de 11 anos a Espanha voltou a conquistar um título. Depois da geração que conquistou, duas Eurocopas (2008 e 2012) e uma Copa do Mundo (2010), a seleção volta a levantar um troféu. Já pelo lado croata, essa foi a oitava prorrogação que a seleção jogou desde a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Desde lá, a seleção levou a pior apenas duas vezes, as duas justamente contra a Espanha, sendo uma em 2021 e a outra nessa final.