Com dois de Miyazawa, Japão é mortal nos contra-ataques, goleia Espanha e termina em primeiro no grupo C

O Japão demonstrou que posse de bola não é tudo. Em ótima organização defensiva, as Nadeshiko deixaram a Espanha controlar o jogo e foram mortais nos contra-ataques. A defesa foi o ataque e a seleção japonesa venceu por 4 a 0, no Wellington Regional Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Artilheira da Copa do Mundo Feminina, Miyazawa marcou duas vezes e distribuiu uma assistência, Ueki e Tanaka, com direito a golaço no ângulo, completaram o placar.

Hinata Miyazawa assume a artilharia da Copa, no embalo da atuação brilhante do Japão! 7️⃣#ESP 0 x 3 #JPN #FIFAWWC — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) July 31, 2023

Defesa é o ataque

Duas seleções técnicas e que gostam de trabalhar a bola. Nesse panorama, foi La Roja que começou ditando o ritmo de jogo, trocando passes com paciência, tentando encontrar algum buraco na boa defesa adversária. Numa tentativa, Mariona levantou na área. Aitana chegou de surpresa, mas não conseguiu desviar e a bola saiu pela linha de fundo. Na paciência e no bom contra-ataque, as japonesas encontraram o caminho do gol. Endo recebeu passe em profundidade da defesa, perto da linha lateral, e inverteu o jogo pelo lado direito. Miyazawa disparou, saiu nas costas da zaga e colocou no cantinho de Misa ao invadir a área.

Aos 28’, Miyazawa armou contra-ataque em velocidade, abriu com Ueki, que encarou a marcação de Paredes e finalizou. A bola desviou na zagueira, matando a goleira. Cada vez mais desconfortáveis, as espanholas seguiam mantendo a posse e, mesmo assim, não chegaram a fazer Yamashita trabalhar. Antes do intervalo, as Nadeshiko roubam no meio-campo, Ueki é esticada e virou com Miyazawa, que deixou o seu segundo no jogo, tornando-se a artilheira da competição, com quatro gols marcados.

Foto: Divulgação/Fifa

La Roja não mudou seu estilo, até que tentou incomodar mais Yamashita, em escanteio fechado de Paralluelo, e depois, cabeceio de Alexia Putellas. A camisa 1 afastou ambos de soco. Mesmo com as substituições feitas, o Japão era extremamente organizado defensivamente e pressionava as adversárias para sair rápido. Aos 87, após cobrança lateral, Tanaka pedalou na frente de Paredes e bateu colocado, acertando o ângulo.

Como fica

Com 100% de aproveitamento, o Japão termina em primeiro lugar do grupo C, com nove pontos. Por sua vez, em sua pior derrota em Copas, a Espanha fica em segundo lugar, somando seis.

O que vem por aí

Nas oitavas de final, La Roja vai medir forças contra a Suíça, no Eden Park, às 2h (de Brasília), no sábado (5), e no mesmo dia, também no Wellington Regional Stadium, as Nadeshiko irão encarar a Noruega, às 5h (de Brasília), e no mesmo dia.