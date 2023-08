Courtois sofre grave lesão em treino do Real Madrid e pode perder toda a temporada

Na manhã desta quinta-feira (10), o Real Madrid divulgou que seu goleiro, o belga Thibaut Courtois,, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia.

Dito como um dos melhores do mundo em sua posição, o goleiro perderá grande parte da temporada 2023/24, já que o tempo de recuperação da lesão é de aproximadamente 7 meses.

Portanto, a tendência é que a equipe merengue utilize o ucraniano Andryi Lunin, goleiro que está no clube desde 2020, mas nunca recebeu muitas oportunidades.

Possível substituto

Porém, a imprensa espanhola já divulga o interesse do Real Madrid em David de Gea, ex- goleiro do Manchester United, que agora está sem clube e surge como opção para suprir a ausência do belga.