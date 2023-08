Barcelona quebra bloqueio do Cádiz e vence a primeira em LaLiga

Na tarde deste domingo (20), o Barcelona recebeu o Cádiz e venceu a partida por 2 a 0, com gols de Pedri e Ferran Torres, pela segunda rodada de LaLiga.

A partida foi a estreia do Barça no Estádio Olímpico Lluís Companys, que será sua casa durante esta temporada.

Domínio catalão

Com posturas bem claras desde o início da partida, o Barcelona iria propor o jogo e o Cadiz explorar os contra ataques em busca de um gol.

No primeiro tempo o Barça tentou furar o bloqueio com boas trocas de passes e as vezes de forma individual, gerando bastante perigo.

Em uma grande oportunidade, o jovem Yamal quase abriu o placar mas parou em grande defesa do goleiro Ledesma.

O Cádiz também teve a sua grande oportunidade na primeira etapa, Roger Martí escapou sozinho entre a defesa adversária mas sua tentativa de finalização foi bloqueada por Ter Stegen. Além de poucas oportunidades os primeiros 45 minutos foram marcados pelo excesso de faltas de ambas as equipes.

Na segunda etapa o domínio foi ainda maior, só que o ataque do Barça tinha um paredão na sua frente, Conan Ledesma seguia salvando os visitantes.

Quando tudo parecia ficar mais difícil, a genialidade de Gündogan apareceu. O alemão deu um belo passe para Pedri que se jogou na bola e finalizou entre as pernas do goleiro, inaugurando o marcador.

Depois disso o jogo se abriu, a equipe do Cadiz teve que sair para jogar e tentar igualar o placar.

Isso acabou favorecendo os donos da casa, que mataram a partida justamente no contra ataque. Já nos acréscimos, Lewandowski de cabeça achou Ferran Torres livre, que só teve o trabalho de conduzir a bola e escolher o canto para ampliar o placar, 2 a 0 para os mandantes e fim de jogo.

Calendário

​​​​​​​​​​​​​​Os dois times voltam a jogar na próxima semana, pela terceira rodada do campeonato espanhol. O Cadiz recebe o Almeria, no Power Horse Stadium, às 12:30, no sábado (25). Já o Barcelona vai enfrentar o Villarreal fora de casa, no Estadio de la Cerámica, também ao 12:30, só que no domingo (26).