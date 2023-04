Real Madrid marca no fim e vence Cádiz fora de casa em LaLiga

Com emoção! Em confronto válido pela 29º rodada da LaLiga, o Real Madrid viajou e enfrentou o Cádiz fora de casa neste sábado (15), onde venceu a equipe rival por 2 a 0, com gols de Nacho Fernández e Asensio, ambos na reta final.

Com o resultado, o Real Madrid segue com moral. Depois de ter vencido o Chelsea por 2 a 0 no meio de semana, válido pelas quartas da Champions League, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou a vencer na competição nacional e chegou aos 62 pontos, ficando há 10 do Barcelona que ainda vai entrar em campo no complemento da rodada.

O Cádiz voltou a perder no torneio, depois da vitória empolgante contra o Bétis, a equipe continua com os mesmos 31 pontos, ficando com o sinal de alerta ligado devido a pontuação do Getafe, Almería e Valencia, que ainda entrarão em campo.

Ataque contra defesa!

O confronto ficou marcado pelo domínio do Real Madrid durante os 90 minutos, mas a equipe não conseguiu concluir em gols no primeiro tempo, onde finalizou 16 vezes, teve 72% de posse de bola e um xG de 1.58. Além disso, três grandes chances criadas que foram desperdiçadas pelos jogadores, parando no goleiro David Gil.

Com uma equipe alternativa, poupando as principais algumas estrelas, o Real Madrid voltou para o segundo tempo mais eficiente, apesar de continuar despediçando boas oportunidades.

Aos 72', Nacho Fernández recebeu passe do volante Tchouaméni e abriu o placar para os visiantes. Não demorou muito para o segundo. Quatro minutos depois, Asensio ficou com a bola após assistência do Valverde e anotou o 2 a 0 para o Real Madrid, dando números finais ao duelo.

Próximos jogos

Agora, o Real Madrid deixa a LaLiga de lado novamente e foca no segundo jogo diante do Chelsea, em Londres, valendo vaga na semifinal da Champions League. A equipe joga na próxima terça-feira (18), às 16h.

O Cádiz entra em campo novamente na próxima sexta-feira (21), às 16h, contra o Espanyol, em Barcelona, em confronto válido pela 30 rodada da competição nacional.