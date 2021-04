Nos acréscimos, Athletic Bilbao vira contra o Levante e é finalista da Copa do Rei

Foi de maneira emocionante, mas o Athletic Bilbao se classificou para a final da Copa do Rey 2020/2021. No Ciutat de Valencia, os Leones venceram na prorrogação, pro 2 a 1, e tiraram o Levante da competição nesta quinta-feira (04). Na partida de ida, 1 a 1 no País Basco.

Boa parte das estatísticas ofensivas favoreceram o time de Bilbao. Armados no 4-4-2 por Marcelino García Toral, foram 54% de posse de bola, quinze finalizações (contra dez dos adversários) e cinco certas (contra quatro dos rivais). Os mandantes jogaram no 3-4-2-1, alinhados por Paco Lopez.

Sufoco

O começo do jogo foi bastante equilibrado, com chances para os dois lados. Aos seis minutos, Raul Garcia recebeu de Mikel Vesga e chutou cruzado, perto da trave esquerda. Aos 17, o gol do Levante: Ruben Rochina acionou Roger Martí no comando do ataque e chutou na saída de Unai Simón. Aos 24, Iker Muniain cabeceou cruzamento de Yuri Berchiche à direita da meta.

A partida ficou confusa a partir dos 28 minutos. Oscar Duarte chegou na área pelo lado esquerdo, foi derrubado por Unai Núñez e o árbitro marcou pênalti. Após auxílio do VAR, o lance foi anulado. Dois minutos depois, Raul Garcia foi acionado no comando do ataque e derrubado por Róber Pier. Na cobrança, bola no ângulo direito e empate anotado. Aos 43, Jorge de Frutos avançou pela direita e caiu após choque com Yeray Álvarez na área. O VAR foi consultado mais uma vez e, novamente, nada de pênalti para os Granotes.

A partir do segundo tempo, mais chances para os bilbaínos. Raul Garcia serviu Iñaki Williams no lado direito e chutou, novamente, no lado direito, aos 21 minutos. Dez minutos depois, Alejandro Berenguer aproveitou bola viva na área e cabeceou à esquerda da meta de Aitor Fernández. Aos 37, García fintou Óscar Duarte e caiu na área. Pela quarta vez o VAR foi acionado e nada de pênalti.

Na prorrogação, apenas uma chance clara. E o gol do Athletic veio aos sete minutos do segundo tempo. Alejandro Berenguer chutou de longe, a bola desviou em Mickael Malsa e marcou.

Próximos jogos

Na final da Copa do Rey 2020/2021, o Athletic enfrentará o Barcelona no dia 17 de abril. Antes disso, por LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Levante viaja para enfrentar a Real Sociedad no próximo domingo (07), às 14h30 (Horário de Brasília), mesmo dia em que os Leones recebem o Granada, às 17h.