Com dois gols na primeira etapa, Inter vence Cagliari na Serie A

Vencer é uma alegria! A Internazionale faz um início de temporada seguro na Serie A, com 100% de aproveitamento na competição. Nesta segunda-feira (28), a equipe nerazzurri visitou o Cagliari, vindo da segunda divisão e venceu por 2 a 0 sem riscos, construído no primeiro tempo.

Lautaro Martínez fez contra o Monza e balançou as redes de novo. O outro gol foi marcado por Denzel Dumfries. A Inter entrou em campo com a base da temporada passada. Yann Sommer e Marcus Thuram eram os únicos titulares que chegaram nesta janela de transferências.

A Inter conseguia forçar a defesa do Cagliari e encontrava espaços dentro da área. E quase Lautaro Martínez puniu uma bobeira da zaga aos 14 minutos, quando carimbou a trave num chute cruzado. Do outro lado, Yann Sommer era espectador, sem que os rossoblù assustassem-no. A Inter abriu o placar aos 21. Marcus Thuram foi bem na roubada e deu a enfiada para a passagem de Dumfries, que com chute em cheio marcou o gol. Os nerazzurri não reduziram o ritmo e ampliaram, aos 30. Dimarco tabelou com Thuram e deu passe para Lautaro com espaço na área dominar com estilo e bater para dentro.

No segundo a Inter estava confortável com a vantagem e administrou o placar. Sem acelerar e manteve o Cagliari sob certo controle. Só aos 41 quase o terceiro, com bola na trave de Çalhanoglu. Do outro lado, os rossoblù finalizaram mais. A melhor chance foi nos acréscimos, em chute de Paulo Azzi no canto para a defesa de Sommer, mantendo sua meta invicta.

Sequência

A Inter é um dos quatro clubes com 100% de aproveitamento assim como, o Milan, o Napoli e o Verona. Os nerazzurri são o único time que ainda não foi vazado, algo relevante especialmente depois de uma pré-temporada em que a defesa preocupou.

O Cagliari fica com um ponto, do empate com o Torino na estreia e ainda enfrenta na próxima rodada o Bologna, fora de casa. A Inter terá um desafio maior contra a Fiorentina na próxima rodada, em Milão.