Em jogo eletrizante, Argentina vence França nos pênaltis e conquista tricampeonato da Copa do Mundo

Haja coração e que final de Copa do Mundo. Em jogo eletrizante do começo ao fim, a Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis no Lusail Stadium, após empate em 3 a 3 no tempo normal. Assim, os Hermanos conquistaram o terceiro título mundial diante dos franceses.

Messi duas vezes e Di María marcaram os gols do time argentino, enquanto Mbappe marcou um hat-trick para os franceses. Nos pênaltis, Messi, Dybala, Paredes e Montial anotaram para a Argentina. Mbappe e Muani marcaram para a França. Coman e Tchouaméni desperdiçaram para os azuis.

Argentina na frente!

A equipe comandada por Lionel Scaloni começou melhor. Aos 23', Messi abriu o marcador em cobrança de pênalti em pênalti sofrido por Di María. Eoa 36', a Argentina seguiu pressionando e chegou ao segundo gol com o próprio Di María, depois de contra-ataque e assistência de Mac Allister.

A França não conseguiu jogar e nem finalizar no primeiro tempo. Na reta final, o treinador Didier Deschamps tirou Giroud e Dembelé, colocando Marcus Thuram e Muani.

Reação francesa!

Na etapa final, a Argentina diminuiu o ritmo e tentou administrar o resultado, mas a França reagiu com gold de pênalti do Mbappe aos 80'. A equipe da Europa cresceu no confronto e chegou ao empate um minuto depois com o próprio camisa 10, com passe do Marcus Thuram.

Foto: Divulgação/Copa do Mundo

A partir daí, o confronto ganhou cenas de tensão. As duas equipes partiram para o ataque em busca do gol campeão, mas pararam nas defesas, levando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação e pênaltis!

O roteiro de tensão, gols e jogo aberto continuou nos 30 minutos da prorrogação. Aos 108, Messi aproveitou rebote do goleiro Lloris e anotou o terceiro gol da Argentina. Aos 118, Mbappe marcou outra vez de pênalti e deixou tudo igual, levando a disputa para os pênaltis, onde os Hermanos levaram a melhor.