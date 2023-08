Juve começa perdendo, mas busca empate no final contra o Bologna

A Juventus recebeu, neste domingo (27), a equipe do Bologna, em Turim, para a disputa da segunda rodada do Campeonato Italiano. Os times empataram em 1 a 1 com gols de Ferguson, para os visitantes, e Vlahovic para a Velha Senhora.

- Visitante indigesto

Há quem considerasse a Velha Senhora como favorita do confronto, mas a equipe do técnico Thiago Motta - ele mesmo -, não abdicou de jogar e foi para a partida trocando ataques com os mandantes. Não à toa chegou ao seu gol, aos 23 minutos, com Ferguson. O camisa 19 recebeu ótimo passe na entrada da área e chutou rasteirinho sem a menor chance de defesa para o goleiro Perin. A etapa inicial terminou sem muita emoção e com o placar magro de 1 a 0 para os visitantes.

A etapa final reservou mais emoção e uma Juventus com uma postura diferente do que apresentou no primeiro tempo. Com o domínio e controle da bola, a Velha Senhora atacava e buscava o gol de empate a todo instante, até que chegou com Vlahovic, aos 53 minutos, mas o gol foi anulado por impedido de Rabiot na jogada.

O Bologna adotou uma postura mais defensiva tentando espetar nos contra-ataques, e na única boa chance que teve, aos 70 minutos, Ndoye entrou na área para pegar o rebote em chute de Ferguson, mas acabou desequilibrando em disputa com adversário e caiu pedindo pênalti - não marcado pela arbitragem.

Após o susto, a Juve continuava pressionando e começou a jogar com a bola aérea, aproveitando o seu camisa 9 para tentar igualar o placar. E conseguiu. Aos 80, Vlahovic recebeu bom cruzamento e testou firme para igualar o marcador. Empate em 1 a 1 e resultado justo pelo que foi a partida.

- Agenda

A Juventus volta a campo no próximo domingo (03), quando visita a equipe do Empoli, às 15h45 (horário de Brasília). Já o Bologna encara o Cagliari, no sábado (02), às 13h45 (horário de Brasília). Ambas partidas serão pela terceira rodada do Campeonato Italiano.