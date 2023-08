Recém-chegado ao futebol árabe, Vina comenta sobre evolução da Liga Saudita

O mundo árabe está impactanto o planeta do futebol em 2023. Com investimentos milionários, os clubes da Arábia Saudita resolveram investir pesado para a nova temporada da Saudi Pro League. Destques brasileiros e do futebol europeu, inclusive, foram atraídos por equipes do país, que devem continuar se reforçando com grandes contratações.

O movimento de grandes contratações para o futebol saudita começou no início do ano, com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr. Depois disso, vieram grandes estrelas como Karim Benzema, Kanté, Seko Fofana, Mané, Brozovic, entre outros, além dos brasileiros Neymar Jr, Malcom, Fabinho e Roberto Firmino. Entre os brasileiros recém-chegados ao mercado saudita, também está o meio-campista Vinicius Vina, ídolo do Ceará e que deixou o Grêmio rumo ao desafio de jogar no exterior.

Novo reforço do Al Hazem, o jogador vem se destancando na Liga Saudita e já se tornou um dos artilheiros do torneio, com dois gols marcados em apenas quatro partidas. Uma média de um tento a cada dois jogos.

Emprestado pelo Ceará ao Grêmio no início de 2023, Vina criou forte laço de identificação com o torcedor tricolor e, em cinco meses de clube, participou de 28 jogos, com quatro gols e uma assistência, sendo campeão gaúcho. Em entrevista exclusiva ao repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, o jogador comentou sobre sua relação com o clube do sul do país. O meia também respondeu se espera voltar ao Imortal um dia.

"Desde a minha chegada ao Grêmio eu me senti muito bem, fui bem recebido e rapidamente me senti em casa. Fiquei por pouco tempo no tricolor, porém esse tempo foi intenso e deixou saudades. Quanto a uma possível volta eu não posso afirmar nada agora, é tudo muito novo por aqui e espero ficar bom tempo no exterior. Se o destino quiser que futuramente eu retorne ao Grêmio, vamos analisar e ver o melhor caminho a ser tomado".

Segundo o portal Trivela, o governo da Árabia Saudita passou a realizar investimentos visando a evolução do campeonato nacional. O ministro do esporte saudita anunciou que o Public Investment Fund (PIF), fundo de investimento controlado pelo governo do país do golfo, vai assumir o controle dos quatro maiores clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr. A ideia é fortalecer esses clubes e a liga como um todo, em mais uma tentativa de ganhar forças para o país e, futuramente, sediar uma Copa do Mundo. Diante das tamanhas movimentações sauditas no mercado, a Liga Árabe vem se tornando cada vez mais atrativa para os atletas. Aos 32 anos, Vina comentou sobre sua escolha de partir para uma nova jornada no futebol do Oriente Médio, ressaltando o sonho de um dia jogar no exterior.

"Eu sempre tive vontade de jogar no exterior, já haviam chegado propostas, mas na época optei por não aceitar. Quando essa oportunidade chegou, vi nela a chance de realizar meu sonho de jogar no exterior e assim foi feito. Estou muito feliz com a minha decisão".

A Liga Saudita vem crescendo cada vez mais com a chegada de grandes jogadores. As transferências de Cristiano, Neymar, Benzema, entre outros jogadores já movimentaram mais de 1 bilhão de reais. O jogador brasileiro comentou sobre o investimento e as transferências de grandes jogadores para o país, além das expectativas para a disputa do torneio.

"O investimento aqui está sendo altíssimo e chegadas como essas, de jogadores consagrados, de altíssimo nível, dão muita credibilidade a competição. A liga Árabe vem ganhando muita força e tem tudo para em um curto espaço de tempo ser uma das grandes ligas do mundo", finalizou Vina.

Vina retorna a campo no próximo sábado (02), com um grande desafio pela frente. O camisa 29 do Al Hazem enfrentará, em casa, o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e Mané, pela quinta rodada da Saudi Pro League 2023/24.